Des millions de méduses mortes s’échouent dans le monde. «Le blob» pourrait être à blâmer.

Comme un touriste sur un bateau de croisière, le marin au vent méduse (Velella velella) passe ses journées à dériver sans but en pleine mer, se gorgeant d’un buffet sans fin de morceaux complémentaires.

La gelée chevauche la surface de l’océan avec une voile rigide poussant juste au-dessus de l’eau et une série de tentacules violets qui pendent juste en dessous. Au fur et à mesure que la voile prend du vent, la gelée flotte d’un endroit à l’autre, capturant de minuscules poissons et du plancton partout où elle se promène. Prospère Velella les colonies peuvent inclure des millions d’individus, tous simplement en train de faire la fête et de manger ensemble en eau libre. La vie est belle.

Jusqu’à ce que, c’est-à-dire, le vent souffle une colonie de gelées de marin sur le rivage.

Chaque année, sur les plages du monde entier, des colonies de gelées de marins se retrouvent bloquées par milliers. Là, ils sèchent et meurent, devenant un « tapis croustillant » de cadavres déshydratés recouvrant le sable, Julia Parrish, professeur à l’Université de Washington et co-auteur d’une nouvelle étude sur la masse Velella échouages, dit dans un communiqué .

Les échouages ​​de gelée de marin sont courants lorsque les vents saisonniers changent de cap, mais certains – comme un Événement 2006 sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande – sont à un tout autre niveau, les cadavres de méduses ne se comptent pas par milliers, mais par millions. Pourquoi? Quelle force de la nature en fait Velella échouages ​​tellement plus gros que les autres?

Des millions de Velella gelées échouent sur une plage de Sardaigne, en Italie, en 2015. (Crédit d’image: Alamy Stock Photo)

Parrish et ses collègues voulaient le savoir. Ainsi, dans leur nouvelle étude (publiée le 18 mars dans la revue Série de progrès sur l’écologie marine ) ils se sont plongés dans 20 ans de Velella observations signalées le long de la côte ouest des États-Unis.

Les observations provenaient d’un programme appelé l’équipe d’observation côtière et d’enquête sur les oiseaux de mer, également connue sous le nom de COASST, qui forme des scientifiques citoyens à rechercher sur leurs plages locales des oiseaux marins qui se sont échoués sur le rivage, ainsi que toute autre observation inhabituelle d’animaux. Le réseau de COASST couvre des centaines de plages s’étendant du nord de la Californie au cercle polaire , selon le site Web du groupe – et, bien sûr, certains membres ont eu des démêlés avec Velella.

Les chercheurs ont trouvé près de 500 rapports de Velella échouages ​​dans la base de données COASST, observés sur près de 300 plages. Selon ces rapports, les décès les plus massifs se sont produits au cours des mois de printemps de 2015 à 2019. Au cours de ces années, des méduses mortes jonchaient plus de 1000 kilomètres de côtes continues, ont découvert les chercheurs.

Ces morts de méduses ont également coïncidé avec une vague de chaleur marine massive connue sous le nom de «goutte». À partir de 2013, les eaux de surface au large de la côte Pacifique ont commencé à chauffer à des niveaux jamais enregistrés auparavant, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le réchauffement intense s’est poursuivi jusqu’en 2016, altérant tous les niveaux de la chaîne alimentaire marine et entraînant des décès massifs d’oiseaux de mer, de baleines à fanons, Lions de mer et d’autres créatures. Selon la nouvelle étude, il est probable que la goutte ait entraîné la mort massive de méduses marines par le vent signalées au cours de ces années.

Le hic, c’est que ces eaux océaniques qui se réchauffent ont peut-être été bonnes pour les gelées, ont déclaré les chercheurs. À mesure que la goutte augmentait les températures de surface de l’océan, certains poissons (comme les anchois du Nord) ont bénéficié de saisons de frai plus longues, fournissant plus de nourriture pour Velella gelées à engloutir plus tôt dans l’année. Cela peut avoir provoqué une augmentation des populations de méduses avant que les changements de vent saisonniers ne les emportent sur le rivage au printemps.

En d’autres termes, le blob a peut-être aidé Velella les gelées prospèrent au large de la côte du Pacifique, ce qui entraîne des échouages ​​beaucoup plus importants ces années-là. Les gelées de marin pourraient donc devenir changement climatique « gagnants » car le réchauffement climatique devrait augmenter la fréquence des vagues de chaleur marines, ont écrit les chercheurs. Mais leur succès se fera au détriment d’autres créatures moins fortunées – et de tout un désordre de carcasses de méduses sur nos côtes.

« Un climat changeant crée de nouveaux gagnants et perdants dans chaque écosystème », a déclaré Parrish dans le communiqué. « Ce qui est effrayant, c’est que nous documentons réellement ce changement. »

