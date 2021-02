Des milliers de tortues «  étourdies par le froid  » sont sauvées au Texas

Un effort massif est en cours pour sauver les tortues de mer au Texas qui ont été étourdies par les basses températures dans tout l’État.

Une tortue est étourdie après être restée longtemps dans l’eau froide après une baisse de température, selon le Turtle Island Restoration Network.

Le changement radical de température peut avoir un impact dévastateur sur les créatures. Sea Turtle, Inc. est une organisation basée à South Padre Island, une ville sur la pointe côtière de l’État de Lone Star, dont le but est de «sauver, réhabiliter et relâcher les tortues de mer blessées». Le groupe est maintenant en train de lancer une opération pour aider ces reptiles en voie de disparition.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.

«Ils ont besoin d’eau pour réguler leur température corporelle parce qu’ils ont le sang froid», a déclaré Wendy Knight, directrice générale de Sea Turtle Inc., à Kerry Sanders de 45secondes.fr. «Donc, en cas d’étourdissement par le froid, cela les fait flotter à la surface de l’eau et, bien qu’ils sachent ce qui doit se passer, parce qu’ils sont incapables de lever la tête pour respirer, ils se noient.

Ce n’est pas toujours facile non plus. Six personnes ont dû aider à déplacer une tortue verte de l’eau froide aux lampes chauffantes.

«Il pesait bien plus de 400 livres, ou était estimé à au moins 200 ans, et il était le plus gros sauvetage qu’ils aient eu», a déclaré le capitaine de pêche TJ Reyna AUJOURD’HUI.

Le nombre de tortues sauvées, ajouté au fait que d’autres arrivent, a posé un problème d’espace lorsqu’il s’agit de trouver un endroit pour prendre soin d’elles. Sea Turtle, Inc. a transformé le South Padre Convention Center en un hôpital de fortune pour tortues même s’il n’y a pas d’électricité sur les lieux en raison de pannes dans l’État.

«Nous surveillons de près l’état des tortues ici pour nous assurer qu’elles continuent à rester régulées avec leur température corporelle», a déclaré Knight.

SpaceX d’Elon Musk a même fait don d’un générateur à un autre hôpital de fortune pour aider à réchauffer les tortues qui y sont hébergées. Les ridées de Kemp, les tortues imbriquées, les caouannes, les tortues luth et les tortues vertes font partie des créatures en voie de disparition qui ont été sauvées, bien que l’on ne sache pas combien d’entre elles survivront.

« Vous savez, c’est difficile à dire », a déclaré Knight. « Nous saurons probablement d’ici jeudi ou vendredi quel est le taux de mortalité de toutes les tortues ici et nous aurons une petite indication de notre taux de réussite à ce moment-là. . »

En rapport

Les tortues peuvent survivre après avoir été assommées par le froid. Sea Turtle, Inc. espère pouvoir augmenter la température corporelle des reptiles et que l’eau se réchauffe, leur permettant potentiellement d’être relâchés dans la nature, bien que le groupe envisage un plan de sauvegarde dans lequel les tortues sont envoyées dans de l’eau plus chaude. Floride.