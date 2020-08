Des militants poursuivent l’administration Trump pour avoir supprimé des données sur les enfants LGBT + en famille d’accueil

Le président américain Donald Trump arrive pour prendre la parole lors de la première journée de la Convention nationale républicaine. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty)

Des groupes d’activistes poursuivent collectivement l’administration Trump pour avoir abandonné la collecte de données sur les jeunes LGBT + et les jeunes amérindiens dans le système d’accueil américain.

L’Administration for Children and Families (ACF), une division du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), est tenue depuis 2016, sous l’administration Obama, de collecter des données sur les groupes marginalisés qui sont surreprésentés dans le système d’accueil.

Selon MetroWeekly, en suivant les enfants amérindiens dans le système d’accueil ainsi que leurs affiliations tribales, les services de protection de l’enfance sont en mesure de se conformer à la loi indienne sur la protection de l’enfance (ICWA), en plaçant les enfants amérindiens chez des parents ou des membres de la tribu chaque fois que possible.

La communication de données volontairement divulguées sur les jeunes LGBT + et les familles d’accueil LGBT + permet au gouvernement américain de mesurer les résultats des enfants queer, ainsi que des enfants placés dans des familles arc-en-ciel.

Mais en mai 2020, l’administration Trump a annoncé qu’elle n’obligerait plus les agences de protection de l’enfance à collecter et à déclarer ces données sur les enfants amérindiens et LGBT + dans le système d’accueil.

En réponse, un éventail d’organisations, dont deux tribus indiennes reconnues au niveau fédéral, une coalition tribale, des anciens des familles d’accueil et des organisations de jeunes LGBT +, ont uni leurs forces pour poursuivre l’administration Trump.

Le procès contre HHS et ACF a été déposé devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie le jeudi 27 août et les plaignants sont représentés par Democracy Forward, Lambda Legal et la clinique de droit indienne du Michigan State University College of Law.

Selon Lambda Legal, la coalition d’activistes a déclaré: «L’administration Trump a annulé plus d’une décennie de travail acharné en empêchant illégalement la collecte de données critiques sur la façon dont les enfants amérindiens et autochtones d’Alaska et les jeunes LGBTQ + se débrouillent dans le système de placement familial du pays. .

«Les données sont essentielles pour améliorer les résultats des enfants amérindiens et autochtones d’Alaska et des jeunes LGBTQ +.

«Les actions illégales de l’administration garderont dans l’ombre nombre des enfants et des jeunes les plus vulnérables d’Amérique.

«Nous nous battons pour protéger les enfants amérindiens et autochtones de l’Alaska et les jeunes LGBTQ + contre l’effacement statistique. Nous allons vigoureusement contester l’action illégale de l’administration. »

Angel Gonzales, président du conseil d’administration de Facing Foster Care en Alaska, a ajouté: «Les jeunes de l’Alaska, des Amérindiens et des LGBTQ + sont surreprésentés dans les systèmes de protection de l’enfance à travers le pays.

«Nos frères et sœurs des familles d’accueil méritent d’être comptés pour que les données puissent conduire des solutions et mettre fin au problème de l’itinérance, de l’incarcération et des traumatismes intergénérationnels.»