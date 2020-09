Des manifestations pour les droits des LGBT franchissent la frontière germano-polonaise

Une manifestation pour les droits des homosexuels à la frontière entre la Pologne et l’Allemagne (Magazyn LGBTQIA Replika / Twitter)

Une manifestation pour les droits des LGBT + à la frontière entre la Pologne et l’Allemagne a mis en lumière la disparité croissante entre les deux nations sur les questions queer.

Alors que l’Allemagne a considérablement progressé en matière de droits des LGBT + ces dernières années, en introduisant le mariage homosexuel et en interdisant la thérapie de conversion, la situation est bien plus sombre en Pologne – où les politiciens nationalistes ont alimenté une augmentation de l’homophobie publique et de l’extrémisme anti-LGBT +.

Environ 2000 manifestants ont résisté à l’homophobie samedi 5 septembre lors d’une manifestation organisée conjointement par des militants dans les villes frontalières étroitement liées de Slubice, en Pologne, et de Francfort-sur-Oder, en Allemagne, séparées par un pont symbolique sur le fleuve. Oder.

Les manifestants allemands portaient des pancartes et des banderoles exprimant leur amour pour leurs voisins LGBT + polonais, alors que les groupes traversaient la frontière.

«C’est notre réponse à ce qui se passe dans d’autres parties de la Pologne, où des zones sans LGBT sont en cours de création», a déclaré Kacper Kubiak de l’Institut de l’égalité. Gazeta Lubuska.

Mewa Topolska, un enseignant de Slubice et l’un des organisateurs de la marche, a déclaré Reuters: «La seule façon de changer les opinions des gens est la visibilité.

«Nous n’avons pas tous les droits des homosexuels en Pologne – et ce ne sera pas avant longtemps, alors le principal [aim of the march] est la solidarité avec la partie polonaise. »

Stella, une employée de soins à Francfort-sur-Oder, a déclaré au journal: «Personne ne devrait juger les gens en fonction de leur race, de leur religion ou [sexuality]. Nous sommes tous nés différents et nous ne choisissons pas comment nous sommes nés.

Une poignée de contre-manifestants s’est présentée du côté polonais de la frontière, Reuters rapports, apportant avec eux une camionnette enduite de slogans anti-LGBT +.

Les politiciens ont à plusieurs reprises attisé la haine anti-LGBT + en Pologne.

Les personnes LGBT + sont un sac de frappe populaire pour le gouvernement conservateur polonais, le président de droite Andrzej Duda ayant remporté de justesse sa réélection en juillet après avoir fait de l’homophobie l’un des piliers de sa campagne.

Dans une «charte de la famille» publiée avant les élections, Duda s’est engagé à «interdire la propagation de cette idéologie» dans les institutions publiques et à «défendre l’institution du mariage» telle que définie comme «une relation entre une femme et un homme».

À quelques jours du scrutin, Duda a également proposé un amendement à la constitution polonaise qui interdirait aux couples de même sexe d’adopter des enfants. Il a déclaré: «Je suis convaincu que, grâce à cela, la sécurité des enfants et le souci du bien des enfants seront assurés dans une bien plus grande mesure.»

Dans le cadre de l’attaque politique contre les personnes LGBT +, près de 100 gouvernements municipaux ou locaux polonais se sont proclamés zones «exemptes d’idéologie LGBT +» et s’opposent à la «propagande» gay – couvrant près d’un tiers du pays.

Le Parlement européen a adopté une résolution qui a fermement condamné le concept de zones sans LGBT en décembre, notant qu’elles font «partie d’un contexte plus large d’attaques contre la communauté LGBT + en Pologne, qui comprend un discours de haine croissant de la part du public et des élus et du public. médias, ainsi que les attaques et les interdictions des marches de la fierté ».