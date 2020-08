Des livres ici, là, en masse. L’important est de les avoir

Il y a ceux qui n’abandonnent pas une pièce spécifique de la maison pour ranger leurs livres. D’autres préfèrent combiner la bibliothèque et d’autres environnements, et il y a encore ceux qui, quelle que soit la convention, ne renoncent à aucun espace disponible pour stocker la collection: des couloirs aux toilettes. En pleine ère numérique, pour une légion fidèle de lecteurs, l’essentiel est de les avoir à proximité.

«Mon mari et moi adorons lire. Nous lisons sur une grande variété d’écrans, mais nous aimons avoir des livres physiques », explique l’architecte Fernanda Marques, qui a concentré les volumes du couple sur un mur entier de leur bureau à domicile. Et, plus que cela, il s’est efforcé de fournir à l’environnement des conditions de lecture idéales.

L’emblématique fauteuil 1969 Up, classique de l’italien Gaetano Pesce, par exemple, n’est pas là par hasard. «C’est l’un de mes meubles préférés, mais il a été choisi parce qu’il est avant tout extrêmement confortable», dit-elle, en plus des meubles, elle partage les étagères de la bibliothèque avec son mari.

«Sur la droite se trouvent ses livres. L’économie, la plus consultée, mais aussi l’histoire et la science-fiction. De l’autre côté, le mien: des classiques, des romans historiques et, aujourd’hui, beaucoup de neurosciences, un sujet qui m’a beaucoup intéressé », décrit l’architecte qui, sur la base de ce schéma de base, a tenté d’organiser les volumes d’abord par langue, puis par fréquence de en train de lire.

Conçue pour un couple de médecins qui travaillent habituellement à domicile, une autre bibliothèque, cette fois conçue par l’architecte Patricia Mello, a également un territoire spécifique dans la géographie domestique. Seulement, dans ce cas, partager l’espace du salon. «Les pièces sont séparées par des portes coulissantes en verre, maintenant la communication visuelle entre elles, mais préservant le confort acoustique», explique-t-elle.

Avec des étagères en verre et un éclairage intérieur avec des lampes LED, la bibliothèque accueille des ouvrages de référence et des études, mais aussi de la littérature en général. En plus d’objets tels que des cadres, des souvenirs de voyage et de petits objets. «C’est une façon d’alléger la composition», explique Patricia qui, pour éviter les niches très hautes, a tenté de positionner les plus gros volumes horizontalement.

«Lorsque nous avons terminé le projet, le propriétaire de la maison a organisé ses livres en fonction de la fréquence d’utilisation et de la facilité d’accès. En général, je conseille que les plus utilisés soient au niveau des yeux. De plus, j’aime rendre mes clients plus libres dans l’organisation de leurs livres. Je crois que cela aboutit à un résultat plus organique et naturel », dit-il.

«Je pense que la bibliothèque privée devrait raconter un peu l’histoire du résident, créer une mémoire affective, augmenter le sentiment d’appartenance. Pour cette raison, en plus d’explorer les couleurs, les formats et l’épaisseur des livres dans la composition des étagères, j’essaye de distribuer des petits objets sur les étagères », explique l’architecte Adriana Esteves, qui vient de développer un projet pour le bureau à domicile d’un procureur, un praticien karaté.

«Ses intérêts sont assez variés: la littérature, les affaires, la finance, les biographies et, bien sûr, son art martial préféré. Il voit l’environnement comme une sorte de sanctuaire, dans lequel la bibliothèque fonctionne comme l’autel », plaisante-t-elle, qui a dimensionné les images et le nombre d’étagères en fonction de la quantité de livres indiquée par son client.

Pour l’architecte Maurício Nóbrega, en revanche, un environnement ne suffisait pas pour abriter toute sa collection de livres, accumulée depuis des années. «Le fait est que ma collection a tellement grandi que le salon est devenu petit. Au point que je dois penser à la salle à manger et même aux toilettes », dit-il, qui, dans l’agencement de ses volumes, a cherché à atteindre un possible équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

«Dans le salon, comme l’intention était d’accueillir principalement mes spécimens d’art, qui sont plus grands, les étagères sont plus grandes et plus espacées. Dans les toilettes, par contre, j’ai décidé de concentrer les livres de taille standard », explique Nóbrega.

Dans les deux environnements, selon l’architecte, les volumes étaient organisés par sujet, mais sans beaucoup de règles. Dans la salle de bain, l’effet visuel est plus organisé; dans la salle à manger, dépouillée, avec des livres, au milieu d’objets, disposés horizontalement et verticalement. Dans les deux cas, comme le veut la règle, les étagères occupantes les plus utilisées sont à portée de main et les autres, les plus hautes.

Dans toutes les situations, cependant, la recommandation du professionnel est claire. «Lors de la planification de la bibliothèque, il est essentiel d’observer non seulement la collection actuelle, mais aussi de prévoir son expansion. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de concevoir des étagères capables de vous accompagner toute votre vie. »