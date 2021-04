Des jus sains pour tous les goûts et tous les bien-être

Les jus sont à la mode et peuvent faire beaucoup pour le corps, comme aider à perdre du poids, éliminer les toxines du corps et rendre les gens beaucoup plus sains. Il existe déjà des milliers de pages sur Internet présentant diverses recettes qui vous feront du bien, mais rien ne vous empêche de créer de nouvelles combinaisons et de nouvelles saveurs.

Goji Berry

La baie de goji a une action antioxydante en plus d’être un aliment contenant de la vitamine C. Le fruit améliore l’intestin, contient très peu de calories, améliore la vision et aide à prévenir le cancer.

Chou

Ils aident à éliminer les graisses, c’est un puissant combattant contre la cellulite, en plus de réguler les hormones, de détoxifier et même d’améliorer l’humeur.

Gingembre

C’est un antioxydant naturel, a des propriétés anti-inflammatoires. Il accélère également le métabolisme et peut éliminer les graisses du corps.

Tomate

Il peut prévenir les problèmes circulatoires et même les problèmes cardiaques. Les tomates combattent également le cancer et peuvent améliorer la qualité des os.

Carotte

Réduit le mauvais cholestérol, prévient les maladies cardiovasculaires et contribue à la santé de la bouche et des dents.

Betterave

Aide à maintenir l’élasticité de la peau, améliore la fonction hépatique, réduit l’envie de manger des sucreries, ce qui est idéal pour les diabétiques, par exemple. En plus d’aider à éliminer les symptômes de la gueule de bois.

Ces aliments sont très courants dans les jus pour détoxifier l’organisme et peuvent être un excellent allié dans les traitements médicinaux et la perte de poids. Laissez libre cours à votre créativité.