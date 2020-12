Des jours pour se préparer aux nouveaux changements

La fin de l’année approche déjà et nous assistons à de grands changements dans nos vies. Vous mettez tout en place et vous vous préparez pour le nouveau cycle à venir.

Les cartes de Tarot de la semaine du 14 au 20 décembre nous révèlent ce sentiment de renouveau très fort, montrant que tout changement est inévitable.

Voir les prévisions pour la semaine:

Inspiration 19 – Vous êtes dans votre processus de recherche de votre connaissance de soi. En ce moment, vous développez de nouvelles façons de faire votre organisation mentale, créez de nouvelles théories sur votre vie et établissez vos valeurs.

Tempérance 14 – Vous êtes en bonne stabilité émotionnelle. Mais vous savez qu’il y a encore d’autres domaines sur lesquels vous devez travailler. Vous êtes en sécurité et savez gérer tous les domaines de votre vie.

Justice 8 – En ce moment, vous pensez davantage à ce que vous attendez de votre vie et si vous vous sentez vraiment satisfait de vos réalisations. Vous commencez à vous éloigner des problèmes des autres et à réfléchir davantage à ce que vous voulez vraiment et à ce qui doit être terminé.

L’Argonaute 25 – Votre désir est maintenant d’élargir vos horizons à la recherche de nouvelles structures pour votre vie. Vous sentez que votre énergie est arrêtée et que le renouvellement est la clé pour faire ce dont vous avez besoin.

Le magicien 1 – Vous vous acceptez davantage tel que vous êtes réellement et vous savez que le moment est venu de terminer votre phase et de commencer la nouvelle étape de votre vie qui vous attend à ce moment-là.

