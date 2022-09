Des images refaites montrent le moment où James Corden a été informé que Matthew Horne avait refusé un entretien avec lui

Le comédien est l’un des plus grands noms de la planète et a des millions en banque suite au succès de son talk-show américain.

Mais pour la plupart des gens, il sera toujours mieux connu sous le nom de Smithy plus grand que nature de la sitcom de la BBC. Gavin et Stacey.

La série à succès a duré trois saisons et reste l’une des comédies britanniques les plus populaires des 20 dernières années.

Cependant, après la fin de l’émission, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Corden s’était brouillé avec sa co-star et son ami Horne après son déménagement aux États-Unis.

Les choses sont arrivées à un point critique lorsque Corden est apparu sur Piers Morgan’s Histoires de vie en 2019 et on lui a dit que Horne avait été invité à faire partie de l’émission mais avait dit non.