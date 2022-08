Des images déterrées révèlent ce que The Game pense vraiment d’Eminem après avoir laissé tomber la piste diss

Des images déterrées ont révélé ce que The Game vraiment pense à Eminem après avoir sorti un morceau diss de 10 minutes intitulé « The Black Slim Shady ». Regardez le clip loufoque ci-dessous :

Le rappeur de Los Angeles s’est un peu mis dans une position un peu embarrassante après son récent morceau Slim Shady diss de son 10e studio, 30 chansons, album Drillmatic : Cœur contre esprit.

Sur l’album, qui est sorti plus tôt dans la journée (12 août), The Game s’en prend clairement à la tête d’Em en crachant : « Une chose que tu ne pourras jamais avoir, c’est ma putain de peau noire.

« Ce n’est pas un costume que je portais. Ce n’est pas un manoir, une plaque suspendue, ce n’est pas une récompense stupide. Alors, oh, il devient platine.

« Et, oh, je suis sur le ‘Math avec lui. Il a tous les amis les plus noirs. Il veut être africain, moi. »

Il a également nommé la fille d’Eminem, Hailie, et a déclaré: « Cher Slim, Hailie est avec moi et elle est indemne pour le moment (papa, j’ai vraiment peur). Ce sont les secrets les plus profonds, je les garde et je suis sur la défensive. Parce que G n’est pas censé se plier. »

The Game hype Eminem dans une interview déterrée. Crédit : YouTube

Bien qu’il semble avoir un problème avec Shady, des images déterrées montrent à quel point The Game évalue le rappeur de Detroit.

Dans une vidéo, qui semble dater de 2010, il dit qu’il « s’enfuirait » s’il s’engageait dans le « bœuf » avec Eminem.

The Game a déclaré: « Eminem est Eminem. Si vous remarquez dans Hip Hop, Eminem est le seul rappeur avec qui personne ne veut jamais avoir de problème, y compris moi-même.

« Eminem est comme le plus fou des paroles. Même moi, j’allais à 50 ans et moi et Dre n’étions pas d’accord, je suis resté loin du mec blanc.

Eminem effectue ‘Not Afraid’ au BET Awards 2010 à Los Angeles le 27 juin 2010. Credit : UPI/Jim Ruymen/Alamy

« Il a un problème… Je ne pense pas qu’il y ait un rappeur qu’il ne tuera pas. Et tu ne veux même pas faire la guerre à Eminem, il est fou…

« S’il venait à moi avec du boeuf de l’industrie, je COURAIS. Vous ne le comprenez pas. Je suis un artiste hip hop et l’un des plus grands au monde.

« Vous ne voulez même pas un boeuf avec Eminem. Il déchire les MC et je ne suis pas son meilleur ami ou rien. Il ne peut pas être tué par personne – Jay sait, tout le monde sait. »

Non seulement cela, mais les fans d’Eminem ont partagé des captures d’écran de la «liste des dix meilleurs rappeurs vivants» de The Game de 2021 et vous croyez mieux qu’Eminem est quatrième sur sa liste.

The Game donne à Eminem la quatrième place. Crédit : Twitter

Pour aller plus loin, les fans ont également repéré le commentaire Instagram de The Game sur la publication Insta d’Eminem de « Killshot » de 2018, qui était sa piste diss de Machine Gun Kelly.

Plein d’éloges, le commentaire disait : « @eminem WTF, est-ce que je viens d’entendre ?

Je veux dire, cela pourrait-il être le premier diss de rap de haut niveau qui ne mérite même pas une réponse?