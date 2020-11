Des images de gameplay de Cyberpunk 2077 révélées, sortie prévue le 10 décembre

Tendance FP18 nov.2020 15:07:57 IST

Le profil de l’entreprise de CD Projekt Red à la télévision allemande a maintenant révélé une minute de nouvelles images de Cyberpunk 2077. Selon un rapport de PC Gamer, la nouvelle vidéo de gameplay a révélé des zones sous de nouveaux angles et offre un aperçu du créateur du personnage, qui semble très souple. Selon le rapport, Cyberpunk 2077 devait sortir cette semaine, mais a été repoussé au 10 décembre en raison de quelques processus d’optimisation finaux pour les versions PS4 et Xbox One.

La version PC et nouvelle génération du jeu, cependant, est terminée.

Voici la nouveau gameplay métrage:

Source: u / cybersidpunk https://t.co/bG9WTU7YUe – Compte à rebours Cyberpunk 2077 (@ CP2077Countdown) 15 novembre 2020

Selon le gameplay, les lieux de Night City, de jour comme de nuit, sont extrêmement impressionnants.

De plus, selon un rapport d’Eurogamer, il semble que Keanu Reeves soit également dans le canon Cyberpunk 2077. Cela inclut Keanu Reeves l’acteur ainsi que Johnny Silverhand, le personnage réel que Keanu Reeves joue dans le prochain jeu CD Projekt.

Le développement a été mis en évidence après la sortie récente du clip de No Save Point de Yankee and the Brave, le groupe Cyberpunk joué par le supergroupe hip hop américain. Exécutez les bijoux. No Save Point est une chanson qui sera entendue dans Cyberpunk 2077.

Selon Patrick K. Mills, Cyberpunk 2077 concepteur de quête senior, les paroles sont une référence culturelle dans l’univers à Keanu Reeves, « un acteur peu connu de l’époque de l’effondrement qui ressemblait étrangement à Johnny Silverhand ». Dans l’univers Cyberpunk, Keanu Reeves a souvent été confondu avec Johnny Silverhand dans les années qui ont suivi la disparition de Johnny.

.

