Des grenades non létales? Apex Legends filtre l’arrivée d’un nouveau type d’arme ou de gadget

Saison 6 de Légendes Apex Il a atterri il y a environ deux semaines et la communauté l’a déjà suffisamment goûté pour partager son avis. Nous avons fait de même, Mais la vérité est que la saison est encore jeune et qu’il reste beaucoup de temps pour ajouter plus de contenu ou de nouvelles. Des nouvelles qui, bien que non confirmées, oui, ils en sont venus à fuir.

En fait, nous avons récemment vu qu’ils avaient fui les gestes / émoticônes au sol, qui visent à arriver oui ou oui dans les semaines à venir, bien qu’il n’y ait aucun indice sur la date. De même, ils ont fui nombreuses peaux de l’événement de collecte ‘Aftermarket’, qui, à son tour, a également été divulgué. Mais maintenant on parle de quelque chose qui pourrait changer même le but du jeu, puisqu’il s’agit de un nouveau type de gadget.

Dans la vidéo partagée par les développeurs de Légendes Apex La veille de l’arrivée de la saison 6, on pouvait voir un petit détail qui pourrait facilement passer inaperçu. Il s’agissait de un nouvel emplacement dans l’interface utilisateur à côté de celui des grenades, ce qui suggère qu’il y aura un nouveau type de gadget ou de grenade ou d’arme. Ainsi le connu dataminer Shrugtal Il a remarqué non seulement cela et certaines lignes de code qui y faisaient référence, mais aussi un objet qui a été vu dans la vidéo susmentionnée et dont on ne savait pas ce que c’était.

Le célèbre dataminer a spéculé que cela pourrait être une sorte d’arme non létale, quelque chose de typique dans beaucoup tireurs Comment Call of Duty, champ de bataille et bien d’autres (par exemple, des grenades aveuglantes ou fumigènes). Il pourrait même s’agir de gadgets qui accordent certaines capacités spécifiques telles que l’invisibilité ou une plus grande protection, bien que ce ne soit que spéculatif (et peut-être moins probable, compte tenu des capacités des légendes).

Pour le moment, il suffit d’attendre les responsables Légendes Apex faire une annonce officielle, ce qui ne devrait pas prendre longtemps. En fait, toutes ces nouvelles qui fuient ces jours-ci pourraient être accompagnées de l’arrivée du Bataille royale pour basculer et Vapeur à côté de jeu croisé qui pourrait atterrir en septembre.

