Des flics italiens récupèrent une réplique volée de Da Vinci dont personne ne savait qu’elle manquait

Une copie importante de Léonard de Vinci Le célèbre tableau de «Salvator Mundi» est de retour entre les mains d’un musée italien après avoir été volé à un moment donné l’année dernière. Personne ne savait qu’il manquait.

La police a trouvé la copie, qui montre Jésus avec sa main droite levée en bénédiction et la gauche tenant un orbe de cristal, dans un appartement à Naples, selon CNN . Peinte dans les années 1510, peut-être par l’un des étudiants de da Vinci, l’œuvre reproduit le tableau le plus cher du monde qui n’a pas été vu en public depuis une vente de 450,3 millions de dollars en 2017 (peut-être à un représentant du prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman, CNN a rapporté).

Le musée où ce duplicata était conservé, Museodoma San Domenico Maggiore, est fermé depuis des mois en raison du COVID-19 et personne ne l’avait remarqué, The Guardian a rapporté .

Certains historiens de l’art ont émis des doutes sur l’authenticité du « Salvator Mundi » original dont cette peinture volée est une copie. Comme ArtNet News a rapporté lorsque le tableau a été vendu aux enchères chez Christie’s à New York il y a trois ans, l’original avait été perdu pendant des siècles. Les historiens de l’art croyaient auparavant que l’œuvre vendue 450,3 millions de dollars était l’œuvre de l’artiste moins connu Boltraffio avant qu’un consensus ne se dégage au 21ème siècle selon lequel il s’agissait du Leonardo « Salvator Mundi » perdu. Certains chercheurs doutent encore que ce soit un vrai Leonardo. Dans les deux cas, la copie semble avoir été basée sur la peinture de 450,3 millions de dollars

Comme la copie volée et récupérée par un étudiant de Da Vinci, «l’original» représente Jésus regardant droit le spectateur dans une pose impassible. Un croquis plus récemment découvert, rapporté par ArtNet News, montre Jésus avec la tête tournée sur le côté avec une expression plus douce. Certains ont suggéré que ce croquis décrivait le véritable «Salvator Mundi», ce qui indiquerait que celui vendu en 2017 n’était pas un Leonardo.

Dans les deux cas, la copie est maintenant de retour en possession du musée de Naples après sa brève escapade en contrebande. Un propriétaire de l’appartement âgé de 36 ans a été arrêté, selon The Guardian, mais on ne sait toujours pas comment la pièce a été volée.

« Celui qui a pris le tableau le voulait, et il est plausible qu’il s’agissait d’un vol commandé par une organisation travaillant dans le commerce international de l’art », a déclaré le procureur de Naples, Giovanni Melillo, selon The Guardian.

