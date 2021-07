Des films cultes hués au Festival de Cannes

Depuis la semaine le célèbre Festival International du Film de Cannes. C’est l’un des événements cinématographiques les plus prestigieux et a eu lieu depuis le 20 septembre 1946 en tant que projet fondé par Jean Zay. Avec le Fété à Berlin, Mar del Plata, Venise, Saint-Sébastien et Karlovy Vary ils font partie d’un groupe sélect de catégorie A de ce type de célébrations. Pour cette raison, les films qui ont leur première ici et qui sont très bien reçus pourraient dire qu’ils ont un point en faveur avant leur sortie commerciale.

Cependant, cela ne signifie pas qu’ils se trompent souvent. Les critiques peuvent être très cruelles et inexactes, dans certains cas. Eh bien, il y a un nombre incalculable de films qui ont été hués lors de ce festival et sont devenus plus tard des classiques cultes contemporains. Nous passons en revue les films que Cannes a détestés, mais qui ont ensuite triomphé presque comme par magie.

+ Films cultes hués à Cannes

Conducteur de taxi







C’est l’un des films les plus connus de la filmographie de Martin Scorsese et, en outre, l’un des meilleurs rôles joués par Robert de niro. Sorti en 1976, il suit l’histoire d’un jeune trentenaire vétéran de la guerre du Vietnam, qui rentre aux États-Unis et devient chauffeur de taxi pour gagner sa vie. Le film est un voyage à travers le New York nocturne des années 70 et montre le plus décadent de la ville avec Travis comme témoin ambulant. Lors d’un de ses voyages, il rencontre une jeune prostituée et décide de déclencher une guerre avec les proxénètes les plus importants de la région.

Bien que cela puisse paraître impensable, cet immense classique culte n’a pas été très bien reçu au Festival de Cannes dans sa présentation. Si vous avez vu le film vous saurez que cette histoire est chargée d’une violence sordide, bien que très bien structurée. Mais c’en était trop pour le jury cannois, auquel le dramaturge était présent. Teneesee Williams (Un tramway nommé Désir). Cela leur semblait politiquement incorrect, mais ils ont finalement choisi de lui donner la Palme d’Or. Le film a ensuite remporté quatre nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur, mais n’a remporté aucune catégorie.

Bâtards sans Glorie







Sans aucun doute, dans l’une des grandes œuvres de Quentin Tarantino, mais ce n’était pas ce que pensaient les critiques dans le festival du film de Cannes. Le film du réalisateur américain a été accueilli avec des commentaires mitigés, mais ceux qui ont choisi de le critiquer l’ont fait de manière approfondie, affirmant même que l’essence du cinéaste ne pouvait être reconnue dans cette histoire. La vérité est que rien de tout cela n’a été confirmé lorsqu’il a finalement été publié dans le commerce et est devenu l’une de ses meilleures œuvres.

Cœur sauvage







Le film épique de David lyncher suivi un chemin très similaire à celui de Conducteur de taxi. Il suit l’histoire d’un couple qui doit de toute façon échapper à une femme et au tueur à gages qu’il a engagé pour les tuer. Protagonisée par Laura Dern, Nicolas Cage, Willem Dafoe et Isabella Rosellini, le film a fait sa première à Cannes en 1990. Dès le départ, Wild Heart n’a pas été bien reçu par presque tous les critiques, mais cela ne l’a pas empêché de remporter la Palme d’Or quelques jours plus tard. journalistes présents, dont le prestigieux critique Roger ebert ils n’arrêtaient pas de siffler et de huer l’annonce que j’avais faite Bernardo Bertolucci, président du jury à l’époque.

L’arbre de la vie







Ce film marquait le retour du grand Terrence mallick au grand écran avec l’une de ces histoires que vous détestez ou aimez. Il n’y a pas de juste milieu et cela s’est ressenti lors de sa présentation à Cannes en 2011. Mais sans doute les détracteurs se sont-ils fait plus entendre que ceux qui avaient aimé le film, surtout lorsqu’ils l’ont annoncé comme vainqueur de la Palma d’Or. l’indignation et les huées, bien sûr. Lors de sa sortie, quelque chose de similaire s’est produit avec le public. Le film a une esthétique et un scénario parfaits mais l’extrême délicatesse avec laquelle ils sont représentés peut laisser plus d’un spectateur sans patience.

crash







Ceux qui ont vu au moins un film de David Cronenberg vous saurez que sa façon de faire des films n’est pas commune. Le réalisateur canadien est disruptif et loin de suivre les paramètres du traditionnel, il va beaucoup plus loin. Dans ses films, il a joué avec divers genres, notamment l’horreur, mais aussi le thriller psychologique et le drame. Crash était innovant, en ce sens, car il pouvait être classé comme un film psychologique qui se plonge dans un monde érotique qui fait parler. Il suit la vie d’un couple qui, pour sauver leur mariage, est impliqué dans la symphophilie, c’est-à-dire qu’ils commencent à avoir des relations sexuelles et érotiques lorsqu’ils observent des catastrophes ou des accidents de voiture.

Bien entendu, sa réception à Cannes fut controversée et de nombreux critiques firent connaître leur désaccord avec l’adaptation du film d’après le roman de JG Ballard. Selon les mots de Cronenberg, le plus ennuyeux avec le film était Francis Ford Coppola, président du jury en 1996. Bien que le film n’ait pas remporté la Palme d’or, il a remporté le prix spécial du jury, mais Coppola n’a pas voulu le donner au cinéaste.

Pulp Fiction







Quentin Tarantino réapparaît sur la liste. Bien que cela puisse paraître incroyable, Cannes n’a pas reçu ce film du cinéaste américain avec Bruce Willis, Uma Thurman, John Travolta et Samuel Jackson, entre autres. Il a également remporté la Palme d’Or et a eu ses écarteurs comme prévu. En fait, lorsqu’il a reçu le prix, une personne a clairement dit au réalisateur que le film était un « sh… ». Quelque peu mal à l’aise face à la situation, Tarantino l’a pris avec humour et a préféré ne pas répondre, commençant à remercier pour le prix.