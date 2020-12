Des fans de City Girls attaquent Southside après une vidéo de lui embrassant des surfaces de femme

Le producteur et le rappeur se sont séparés, mais les fans de City Girls lui ont encore donné du fil à retordre.

Cela fait plus de deux mois que le rappeur de Southside et City Girls, Yung Miami, a décidé de mettre fin à leur relation. C’était un geste que JT, la star de City Girls, était heureuse de voir, et après la scission, Southside a clairement indiqué que le public ne l’entendrait pas dire quoi que ce soit de négatif sur la mère de sa fille. « Je ne suis pas fâché pour rien de tout ça. Je suis un putain. Je ne suis pas finna de venir ici et de faire tout ça », a déclaré Southside en septembre. « Les choses ont pris un tournant là où je suis allé, elle a suivi son chemin. Je lui souhaite le meilleur. » Depuis lors, le producteur a déclaré que son ex lui manquait, mais une vidéo a récemment fait surface suggérant qu’il vivait comme un homme célibataire. Un clip a commencé à circuler montrant Southside embrassant une femme dans une boîte de nuit, et bientôt, les gens ont commencé à féliciter Yung Miami d’être une femme célibataire. Le nom de Southside était passé à travers les braises, alors il est revenu pour se défendre avec un message simple. «Vous agissez tous comme si je ne pouvais pas vivre ma vie, comme quoi que ce soit», a-t-il déclaré dans un clip vidéo. Pendant ce temps, Yung Miami célébrait l’anniversaire de JT, offrant à sa sœur City Girls une Patek glacée. Consultez les articles ci-dessous.