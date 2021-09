Des experts révèlent les signes de tromperie de Gary Glitter dans un nouveau documentaire

Des experts discutent des images d’un délinquant sexuel condamné Gary Glitter a partagé les plusieurs gen fuite signes de tromperie – comprenant changements vocaux, bégaiement et plus encore. Vous pouvez les regarder analyser un extrait de Glitter parlant ci-dessous :

En neuf découverte+ documentaire Gary Glitter : un truc spécial, des experts dissèquent des images d’archives de Glitter – de son vrai nom Paul Gadd – qui a été condamné à 16 ans de prison après avoir été reconnu coupable de tentative de viol, quatre chefs d’attentat à la pudeur et un d’avoir eu des relations sexuelles avec une fille de moins de ee l’âge de 13 ans.

Enquête sur le clip, expert en langage corporel Dr Cliff Lansley saoui: « La réaction initiale est presque une réaction de dédain et de « Qui pensez-vous que vous êtes, en posant ces questions ? » alors qu’il regarde l’intervieweur. »

Professeur de linguistique Dawn Archer ajouters : « Nous obtenons une pause de 1,5 seconde, puis il avance afin de parler dans le micro, nous finissons donc par l’entendre à un volume plus élevé. »

Examinant comment Gadd dit « Je suis innocent » dans le clip, Archer continue: « Si quelqu’un fait un certain niveau de distanciation ou essaie de souligner quelque chose, ils diront ‘Non je ne le suis pas, je n’ai rien fait, jeje suis innocent’.

Dans la vidéo, on demande à Gadd s’il a déjà couché avec une fille mineure, ce à quoi il a répondu : « Pas à ma connaissance. »

Lansley dit: « Il serre ses mains ensemble. C’est ce qui arrive lorsque nous éprouvons de la peur ou de l’anxiété. Vous voyez ses doigts droits agripper le dos de sa main gauche. On voit une légère hausse de son épaule gauche.

« Dans toute son ampleur, un haussement d’épaules est généralement les épaules vers le haut et les mains avec les paumes vers l’extérieur. Cela signifie « Je ne sais pas de quoi je parle ».«

Notant une montée en hauteur de la voix de Gadd, il ajoute : « Lorsque nous nous contractons d’anxiété, cela resserre les muscles autour du larynx et de la gorge, et cela peut élever la voix.«

Se référant à un autre moment de l’interview, Lansley montre les sourcils levés, les yeux écarquillés et la bouche ouverte de Gadd.

Il continue: « On fait reculer la tête et le corps. Lorsque nous sommes attaqués et que nous avons peur, nous nous éloignons de la menace. Ses yeux se ferment, sa bouche se ferme, puis il se lèche les lèvres, ce qui signale le niveau d’anxiété.