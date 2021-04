Des étoiles en antimatière pourraient exister dans la Voie lactée

Douceur D'intérieur Parure de lit Voie lactée 240x220 cm

Parure de lit Voie lactée. Douceur d'Intérieur. 100% coton. Tissage 42 fils/cm². Coloris blanc et bleu. Motifs ronds et étoiles. Univers rêve et détente. Disponible en 200x200, 240x220 et 260x240 cm. Housse de couette 2 taies d'oreillers 63x63 cm.