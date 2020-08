Des émeutes de Stonewall à sa mort prématurée

Marsha P Johnson (photo) et STAR House de Sylvia Rivera ont inspiré le nom d’un nouveau centre de refuge LGBT +. (Netflix)

Marsha P Johnson, la pionnière militante LGBT +, a joué un rôle essentiel dans le soulèvement de Stonewall de 1969 et a consacré sa vie à lutter pour les droits des personnes queer.

Si Johnson vivait en 2020, elle aurait 75 ans et sans doute toujours en première ligne de la bataille pour les droits civils.

Un institut en son nom poursuit son combat pour les droits des personnes trans noires près de trois décennies après sa mort tragique en 1992, à l’âge de 46 ans, et plus de 50 ans après sa participation à Stonewall, on se souvient à juste titre dans le monde entier comme l’un des les pionniers du mouvement des droits LGBT +.

Alors que les appels à la reconnaissance et à l’amélioration de la vie des Noirs trans se font entendre dans le monde entier, le travail de Johnson et son incroyable histoire de vie sont peut-être plus pertinents que jamais. Ici, nous rassemblons 13 faits sur Marsha P Johnson que vous ne saviez probablement pas.

1. Marsha P Johnson a commencé à porter des robes à l’âge de cinq ans.

Johnson a commencé à exprimer son sexe en portant des robes alors qu’elle n’avait que cinq ans – mais elle s’est rapidement arrêtée après que des garçons de son quartier aient commencé à la harceler.

Il faudrait des années avant qu’elle ne se sente suffisamment à l’aise pour exprimer à nouveau ouvertement son identité de genre.

2. Elle a grandi dans une famille résolument religieuse où le fait d’être LGBT + était mal vu.

La vie était très différente pour les personnes queer aux États-Unis lorsque Johnson est née en 1945. Comme beaucoup de gens de sa génération, elle a grandi dans un foyer strictement religieux où être LGBT + était non seulement désapprouvé, mais strictement interdit.

La mère de Johnson lui a dit un jour qu’être gay était comme être «inférieur à un chien».

3. Johnson a supprimé son identité jusqu’à ce qu’elle soit assez âgée pour quitter le New Jersey.

Marsha P Johnson a fait face au fait d’être queer dans une maison non affirmative de la seule manière possible: elle a complètement supprimé son identité.

Quand elle avait 17 ans, elle a fait ses valises et a déménagé à New York avec seulement 15 € à son nom. C’est là qu’elle a rencontré d’autres personnes LGBT + et s’est sentie suffisamment à l’aise pour sortir en attendant sur les tables de Greenwich Village.

4. Le nom de Marsha P Johnson a été inspiré par un restaurant.

Marsha P Johnson s’est d’abord identifiée comme «Black Marsha», mais a par la suite trouvé son nom complet du restaurant Howard Johnson’s sur la 42e rue. Le «P» dans son nom signifiait «ne fais pas attention» – sa réponse lorsque les gens lui ont posé des questions sur son sexe.

5. Elle est devenue bien connue à New York pour ses performances de drag.

Johnson s’est impliqué dans le groupe de spectacles de dragsters Hot Peaches en 1972 et a continué à jouer avec la compagnie de théâtre jusqu’au début des années 1990.

L’une de ses dernières performances avec le groupe a eu lieu en 1990, lorsqu’elle est apparue dans La chaleur tout en portant un t-shirt ACT UP.

6. Marsha P Johnson a d’abord vu son rôle dans les émeutes de Stonewall effacé.

Dans Stonewall: les émeutes qui ont déclenché la révolution gay, David Carter a conclu que Johnson avait peut-être été exclu des comptes rendus du soulèvement de Stonewall par crainte que son identité «aurait pu être utilisée efficacement par les opposants du mouvement».

Johnson elle-même a déclaré qu’elle était arrivée au Stonewall Inn peu de temps après le début des émeutes, vers 2 heures du matin. Certains récits suggèrent que, lors de la deuxième nuit d’émeute, Johnson a grimpé sur un lampadaire et a laissé tomber un sac contenant une brique sur une voiture de police, brisant le pare-brise.

7. Elle a été bannie d’un défilé de la Gay Pride en raison d’attitudes discriminatoires parmi les personnes queer.

Johnson et son amie et collègue militante Sylvia Rivera ont été interdites de défilé lors du défilé de la Gay Pride de 1973 par des gays et des lesbiennes, qui ont insisté sur le fait qu’ils ne voulaient pas de «drag queens» à l’événement.

Ils ont affirmé que Johnson et Rivera «leur donnaient une mauvaise réputation», ce qui a poussé les deux hommes à quitter le mouvement qu’ils avaient aidé à démarrer.

8. Johnson a consacré une grande partie de son temps à aider les jeunes homosexuels et trans sans-abri.

Johnson et Rivera ont créé la STAR House en 1972, une maison où les jeunes homosexuels et trans sans-abri pouvaient trouver refuge. Ils ont payé le loyer de la maison avec leur propre argent.

Pendant que la maison fonctionnait, Johnson a fourni aux jeunes des vêtements, de la nourriture, un soutien émotionnel et un sentiment de famille.

9. La militante pionnière a affirmé avoir été arrêtée plus de 100 fois au cours de sa vie.

Marsha P Johnson a affirmé avoir été arrêtée plus de 100 fois au cours de sa vie – la première de nombreuses autres ayant eu lieu en 1970.

Au début des années 1970, elle a été arrêtée pour bousculade – et a répondu en frappant des policiers avec un sac à main avec deux briques à l’intérieur. Lorsque le juge lui a demandé pourquoi elle se bousculait, elle a prétendu collecter des fonds pour une pierre tombale pour son mari.

Lorsque le juge a demandé ce qui était arrivé à son «prétendu mari», elle a répondu: «Pig l’a abattu.»

10. Elle a une fois modelé pour l’artiste acclamé Andy Warhol.

Andy Warhol est connu comme l’une des figures de proue du mouvement pop-art, et au cours de son incroyable carrière, il a créé un premier portrait de Marsha P Johnson.

Warhol a créé le portrait de Johnson pour son Mesdames et Messieurs série, qui portait sur les femmes trans et les drag queens.

11. La mort de Marsha P Johnson n’a jamais été résolue.

Marsha P Johnson a disparu à l’été 1992, secouant profondément la communauté queer de New York.

Malheureusement, ses pires craintes se sont réalisées le 6 juillet, son corps a été découvert dans la rivière Hudson.

Sa mort a été qualifiée de suicide, mais des amis et des partisans ont soutenu que ce n’était pas le cas. Il a été largement suggéré qu’elle avait été victime d’un meurtre motivé par la haine,

Deux décennies plus tard, en 2012, une campagne pour la réouverture de son dossier a été couronnée de succès, le NYPD reclassant sa cause de décès de suicide à indéterminée.

12. Les résidents de sa ville natale ont récemment fait campagne pour qu’une statue de Christoper Columbus soit remplacée par celle de Marsha P Johnson.

Alors que Johnson ressentait le besoin de quitter Elizabeth, dans le New Jersey, afin de vivre sa vie pleinement et librement, on se souvient d’elle comme d’une lueur d’espoir dans sa ville natale aujourd’hui.

Récemment, plus de 3500 habitants ont signé une pétition demandant que la statue de Christophe Colomb dans la ville soit démolie et remplacée par celle de Johnson.

13. La vie de Johnson a été commémorée dans plusieurs endroits de la ville de New York – mais il lui a fallu des années pour obtenir la reconnaissance qu’elle méritait.

Malheureusement, Marsha P Johnson n’a jamais reçu la reconnaissance qu’elle méritait en tant que championne des droits LGBT + de son vivant.

Elle a reçu une attention croissante ces dernières années et plusieurs monuments commémoratifs ont contribué à commémorer sa vie.

En mai de l’année dernière, il a été annoncé que Johnson et Sylvia Rivera auraient des monuments dédiés à leurs souvenirs à Greenwich Village.

Plus tôt cette année, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que l’East River Park de Brooklyn serait renommé en son honneur – prouvant ainsi