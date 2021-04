Des documents judiciaires révèlent que près de 50% des revenus de Fortnite sont sur PlayStation

Pas étonnant que Sony continue de verser de l’argent dans Epic Games: des documents judiciaires révèlent que 46,8% des revenus totaux de Fortnite entre mars 2018 et juillet 2020 ont été générés par PlayStation 4. C’est nettement plus que les 27,5% fournis par Xbox One et 7% dépensé via iOS. Les 18% restants sont répartis entre PC, Android et Nintendo Switch.

Les données ont été révélées dans le cadre d’une bataille judiciaire en cours entre Apple et Epic Games, alors que le développeur se bat pour une meilleure part des revenus sur les achats accumulés via l’App Store. L’ironie ici est que Sony invente 30% sur chaque V-Buck vendu, mais peut-être que le fabricant d’Unreal Engine ne veut pas trop faire basculer le bateau sur ce front. Avec iOS contribuant à moins de 10% à son chiffre d’affaires global, il est probablement convaincu qu’il peut mieux résister aux conséquences de ses actions.

Rien de tout cela ne surprendra ceux qui suivent les finances de Sony, bien sûr. Les microtransactions achetées via le PS Store sont sans aucun doute le principal moteur de revenus de l’organisation, dépassant à la fois les ventes de matériel et de logiciels. La PS4 ayant la plus grande base d’installation mondiale de toutes les principales consoles, il est naturel que son écosystème génère des sommes importantes pour des tiers.