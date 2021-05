Des cocktails à emporter rendus légaux en permanence dans plus d’États

Les cocktails à emporter peuvent devenir un élément permanent dans certaines régions du pays, même si de nombreuses restrictions relatives aux coronavirus sont levées dans une grande partie du pays.

Les boissons alcoolisées portables ont été proposées pour la première fois au début de la pandémie, alors que les restaurants et les bars avaient du mal à rester à flot et que les États ont assoupli les réglementations. Avant la pandémie, plus de deux douzaines d’États permettaient aux restaurants de vendre de la bière et du vin à emporter, mais pas des boissons mélangées, selon le Pew Research Center. Pendant la pandémie, les restrictions ont été assouplies.

Aujourd’hui, 11 États ont rendu leurs règles permanentes, selon le Distilled Spirits Council. L’Iowa, l’Ohio, le Kentucky, le Wisconsin, le Montana, l’Arkansas, la Virginie-Occidentale, la Géorgie, l’Oklahoma et, plus récemment, le Texas et la Floride, rendront leurs règles de consommation en cas de pandémie permanentes.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a signé jeudi un projet de loi rendant les cocktails à emporter légaux dans son État, a déclaré que le soutien du public aux boissons à emporter rendait la décision facile.

«Cela a bien fonctionné, les gens ont aimé, il y a eu une bonne réponse, alors nous avons dit que cela devrait être quelque chose que nous devrions simplement rendre permanent», a déclaré DeSantis.

Au Texas, les législateurs ont souligné comment les boissons à emporter aidaient les restaurants à survivre.

« Quelque chose d’aussi simple que de laisser les Texans prendre et transporter en toute sécurité un cocktail dans leur restaurant local a permis à des milliers d’entreprises de continuer à fonctionner, d’employer du personnel et de servir leurs communautés pendant des années », a déclaré le sénateur Kelly Hancock, président du Sénat. Business & Commerce Committee, selon KXAS, filiale de NBC à Dallas-Fort Worth.

En rapport

De nombreux autres États prennent des mesures pour modifier les lois: l’Arizona, la Californie, le Kansas, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, New York, l’Oregon et la Pennsylvanie ont tous des projets de loi actifs qui rendraient les règles de l’ère COVID-19 permanent, selon Food & Wine.

Certains États, dont le Delaware, le Maine, la Virginie et Washington, ont approuvé l’extension des règles relatives aux cocktails à emporter jusqu’en 2022 au moins.

Les règles relatives au transport des boissons à emporter varient d’un État à l’autre. Au Texas, les boissons devront être «scellées dans leurs contenants d’origine du fabricant ou dans un contenant inviolable étiqueté avec le nom de l’entreprise», et la boisson ne peut pas être dans la zone des passagers du véhicule. Dans l’Ohio, il y a une limite de trois boissons alcoolisées par commande, et les boissons doivent être commandées avec de la nourriture.

En rapport: