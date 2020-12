Des centaines de chefs religieux plaident pour l’interdiction mondiale de la thérapie de conversion

La déclaration a été signée par plus de 370 chefs religieux de 35 pays et de toutes les principales religions, y compris l’archevêque Desmond Tutu. (Getty / William Thomas Cain)

Des centaines de chefs religieux à travers le monde ont déclaré que les personnes LGBT + «sont une partie précieuse de la création» et ont appelé à une interdiction mondiale de la thérapie de conversion.

Le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) du gouvernement a financé une conférence organisée mercredi 16 décembre pour marquer le lancement de la Commission interconfessionnelle mondiale sur les vies LGBT +.

La Commission interconfessionnelle mondiale sur les vies LGBT +, organisée par la Fondation Ozanne qui travaille avec «des organisations religieuses du monde entier pour éliminer la discrimination fondée sur la sexualité ou le genre», vise à donner une voix aux chefs religieux pour «affirmer et célébrer la dignité de tous, indépendamment de leur sexualité, de leur expression de genre et de leur identité de genre ».

La commission compte 21 membres fondateurs, dont l’avocat argentin Roberto Manuel Carlés, qui a conseillé le pape sur les questions de justice et de droits de l’homme, primus de l’évêque de l’Église épiscopale écossaise Mark Strange, l’ancien président de l’Irlande Dr Mary McAleese et le révérend chanoine Mpho Tutu van Furth, fille de l’archevêque Desmond Tutu.

Au cœur de la commission se trouve une déclaration, qui a déjà été signée par plus de 370 chefs religieux de 35 pays et de toutes les principales religions, y compris l’archevêque Desmond Tutu lui-même.

La déclaration demande le pardon de la communauté LGBT + pour le tort que l’enseignement religieux a causé à ses membres, et appelle à la fin de la violence contre les communautés queer du monde entier et à une interdiction mondiale de la thérapie de conversion.

Il a été produit à la fois sous forme de document et de vidéo, appelant les communautés religieuses du monde entier à «célébrer l’inclusion et le don extraordinaire de notre diversité».

La déclaration déclare:

Nous nous réunissons en tant que hauts dirigeants religieux, universitaires et laïcs du monde entier pour affirmer la sactité de la vie et la dignité de tous. Nous affirmons que tous les êtres humains de toutes les orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre sont une partie précieuse de la création et font partie de l’ordre naturel. Nous affirmons que nous sommes tous égaux sous Dieu, que beaucoup appellent le Divin, et ainsi nous sommes tous égaux les uns aux autres. Nous demandons donc que tous soient traités sur un pied d’égalité devant la loi. Nous reconnaissons avec tristesse que certains enseignements religieux ont souvent, à travers les âges, causé et continuent de causer une douleur et une offense profondes à ceux qui sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexués. Nous reconnaissons, avec un profond regret, que certains de nos enseignements ont créé et continuent de créer des systèmes oppressifs qui alimentent l’intolérance, perpétuent l’injustice et aboutissent à la violence. Cela a conduit, et continue de conduire, au rejet et à l’aliénation de nombreuses personnes par leurs familles, leurs groupes religieux et leurs communautés culturelles. Nous demandons pardon à ceux dont la vie a été endommagée et détruite sous le prétexte de l’enseignement religieux. Nous croyons que l’amour et la compassion devraient être la base de la foi et que la haine ne peut avoir sa place dans la religion. Nous appelons toutes les nations à mettre fin à la criminalisation fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, à condamner la violence contre les personnes LGBT + et à rendre justice en leur nom. Nous appelons à la fin de toutes les tentatives de changement, de suppression ou d’effacement de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre d’une personne – communément appelée «thérapie de conversion» – et à l’interdiction de ces pratiques néfastes. Enfin, nous appelons à mettre fin à la perpétuation des préjugés et de la stigmatisation et nous nous engageons à travailler ensemble pour célébrer l’inclusivité et le don extraordinaire de notre diversité.

Il est désormais possible pour tous les croyants de le signer, et la commission encourage le public à inviter leurs propres chefs religieux à signer la déclaration.

La directrice d’Ozanne Founation, Jayne Ozanne, a déclaré: «Nous encourageons tous les croyants à signer cette déclaration, afin que nous puissions donner un message clair à tous les pays que l’enseignement religieux ne tolère pas les préjugés et ne doit jamais être utilisé pour approuver la discrimination.

«Nous espérons que les personnes LGBT + et leurs alliés le partageront avec leurs propres chefs religieux et leur demanderont de le signer également.»

Dilwar Hussain, président de New Horizons in British Islam, a déclaré lors d’un point de presse sur le lancement de la commission: «Je suis vraiment honoré d’en faire partie, et je suis particulièrement honoré parce que je pense que les communautés musulmanes ont été, pour si longtemps, derrière la courbe sur la question de la justice LGBT +.

«On parle beaucoup dans les communautés musulmanes d’égalité, de préjugés, de discrimination. C’est souvent assez communautaire, souvent c’est à propos de nous.

«Je pense que si nous voulons vraiment aborder les questions de justice et d’injustice dans notre société, nous devons avoir un argument moralement cohérent. Nous ne pouvons pas avoir un argument qui soit juste partiel et sectaire. Cela ne fonctionnera tout simplement pas, et ce n’est pas religieux de penser de cette façon.

Le révérend chanoine Mpho Tutu van Furth, militant sud-africain anti-apartheid et fille de Desmond Tutu, était autrefois prêtre mais a été contraint de renoncer à son permis après avoir épousé sa femme, Marceline, en 2016.

Elle a déclaré: «Je suis fière d’être membre fondatrice de la commission. Je connais par expérience personnelle la douleur profonde qui peut être causée par certains enseignements religieux.

«De nombreuses personnes LGBT + souffrent de souffrances émotionnelles et de violences physiques allant jusqu’à la mort dans des pays du monde entier. Pour cette raison, nous unissons nos forces en tant que leaders religieux pour dire que nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu.

Tutu van Furth prononcera le discours d’ouverture lors de la conférence virtuelle de mercredi, qui impliquera 20 orateurs, dont l’expert indépendant des Nations Unies pour l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Victor Madrigal-Borloz. La conférence sera suivie d’une célébration privée en personne à l’abbaye de Westminster.

Malgré le financement par le gouvernement britannique de la Global Interfaith Commission on LGBT + Lives et sa déclaration appelant à une interdiction mondiale de la thérapie de conversion, la thérapie de conversion est toujours légale au Royaume-Uni.

Ozanne a dit qu’elle espère que la déclaration «donne un signal très clair que les chefs religieux veulent cette interdiction».