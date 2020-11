Des astronautes plus grandes que nature sur le flotteur Olay lors du défilé de Thanksgiving de Macy

Si elle pouvait se tenir debout, l’imposante astronaute du premier flotteur Macy’s Thanksgiving Day Parade aurait besoin d’une fusée de la même taille que le plus haut gratte-ciel de New York.

L’entreprise de soins de la peau espère que sa portée est encore plus large.

Un suivi de la première publicité du Super Bowl d’Olay, qui a lancé en février la campagne #MakeSpaceForWomen de la marque avec un spot de 30 secondes qui en vedette l’ancienne astronaute de la NASA Nicole Stott , le flotteur «Her Future is STEM-sational» vise à encourager les femmes du monde entier à «faire face à tout».

« L’année dernière, Olay a annoncé l’objectif de notre marque: faire de la place aux femmes dans les STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] pendant le Super Bowl, l’un des plus grands moments de la publicité, car nous voulions que ce message atteigne le plus grand nombre de consommateurs possible », a déclaré Chris Heiert, vice-président senior d’Olay, dans un communiqué.« Alors que nous poursuivons notre mission pour faire face au fossé STEM , nous avons vu le défilé de Thanksgiving de Macy comme une autre grande opportunité à grande échelle de diffuser le message que les femmes peuvent faire face à tout, et que nous sommes ici pour les soutenir dans ce sens. »

La femme astronaute sur le char de la parade de Thanksgiving 2020 d’Olay Macy porte une veste avec des écussons de mission qui indiquent « Women in STEM », symbolisant l’objectif de 10 ans de la marque pour aider à doubler le nombre de femmes dans STEM, et tripler le nombre de femmes multiculturelles dans les domaines de la science et de la technologie. (Crédit d’image: Olay)

En septembre 2020, Olay a annoncé son objectif sur 10 ans d’aider à doubler le nombre de femmes dans les STEM et à tripler le nombre de femmes multiculturelles dans les domaines des sciences et de la technologie. La société souligne cet engagement avec sa représentation d’une femme, vêtue d’un blouson aviateur sur le thème de l’espace, en clin d’œil à sa campagne #MakeSpaceForWomen.

En plus de la femme astronaute et de son casque, le flotteur « Her Future is STEM-sational » d’Olay comprend également une double hélice, un bras robotique, des symboles mathématiques et des exemples de code informatique, entre autres représentations des domaines d’étude STEM. Un pot Olay relie les différents éléments du flotteur, symbole des 60 ans de recherche et développement de l’entreprise.

Le char de la parade de Thanksgiving de Macy’s 2020 sur le thème de l’espace d’Olay est destiné à encourager les femmes du monde entier à «faire face à tout». (Crédit d’image: Olay)

«Ce char hors de ce monde divertira des millions de spectateurs dans tout le pays, car il inspire, éduque et habilite une nouvelle génération à suivre dans ces domaines STEM importants», a déclaré Susan Tercero, productrice exécutive de Macy’s Thanksgiving Day Parade. « Nous sommes ravis d’accueillir Olay dans la liste magique de la célébration de Thanksgiving de cette année. »

Contrairement aux défilés précédents, lorsque de grandes foules de spectateurs ont aligné le parcours traditionnel de 4 km dans les rues de Manhattan, cette année, les ballons, les chars et les performances de personnages surdimensionnés seront présentés devant le magasin phare de Macy sur la 34e rue. pour une émission spéciale de télévision nationale sur NBC. Ce changement permettra toujours à des millions de New-Yorkais et de la nation de vivre en toute sécurité le spectacle dans le confort de leur foyer en réponse à la pandémie de coronavirus en cours.

Le ballon Snoopy de l’astronaute de la parade de Thanksgiving de Macy, vu ici lors d’un vol d’essai en 2019, a été calqué sur le système de survie Orion Crew de la NASA que les équipages d’Artemis porteront sur la lune. (Crédit d’image: Olay)

Le défilé sera diffusé le jour de Thanksgiving (26 novembre) sur NBC de 9 h à midi dans tous les fuseaux horaires des États-Unis. Verizon diffusera également le défilé en direct sur ses chaînes Twitter et YouTube de 9 h 00 à midi HNE (14 h 00 à 17 h 00 GMT), avec des vues de caméra exclusives et une couverture à 360 degrés.

En plus de l’astronaute d’Olay, le défilé marquera également le retour d’un autre étoile en combinaison spatiale plus grande que nature: l’astronaute Snoopy . Le ballon de 15 mètres de haut, qui a fait ses débuts en 2019, rend hommage au 50e anniversaire des atterrissages lunaires d’Apollo et aux projets de la NASA pour les missions Artemis sur la lune. Snoopy est habillé d’une combinaison spatiale orange vif de style Artemis ornée du logo de l’agence spatiale.