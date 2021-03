Des astronautes en formation pour des missions avec équipage dans la prochaine station spatiale chinoise: CNSA

05 mars 2021 13:25:33 IST

La Chine a déclaré jeudi qu’une cohorte d’astronautes s’entraînait pour quatre missions avec équipage cette année alors que le pays travaillait pour terminer sa première station spatiale permanente en orbite. Le module central de la station, baptisé Tianhe, pourrait être lancé dès le mois prochain, selon l’Administration spatiale nationale chinoise et des observateurs étrangers. L’énorme fusée Longue Marche-5B Y2 et sa charge utile ont été déplacées le mois dernier sur le site de lancement de l’engin spatial de Wenchang dans la province tropicale de Hainan pour l’assemblage et les tests. Ce lancement serait la première des 11 missions au cours des deux prochaines années pour terminer la construction de la station d’ici la fin de 2022. Deux autres modules seront lancés plus tard, ainsi que quatre missions d’approvisionnement en fret de Tianzhou et les quatre missions avec équipage de Shenzhou.

La CNSA a répertorié 12 astronautes en formation pour les missions avec équipage, y compris des vétérans des vols précédents de Shenzhou, des nouveaux arrivants et des femmes, mais il n’était pas clair s’il y en avait d’autres sélectionnés. Jusqu’à trois membres d’équipage vivraient à la fois dans le module de base, qui dispose de ports d’amarrage pour permettre la fixation de modules scientifiques lancés plus tard.

La Chine a déjà lancé deux petites stations spatiales expérimentales pour tester les mesures de rendez-vous, d’amarrage et de survie à bord. Une fois achevée, la station spatiale permanente permettra des séjours allant jusqu’à six mois, à l’instar de la Station spatiale internationale.

La station chinoise serait censée être utilisée pendant 15 ans et pourrait survivre à l’ISS, qui approche de la fin de sa durée de vie fonctionnelle.

L’ISS est soutenu par les États-Unis, la Russie, le Japon, l’Europe, le Canada et d’autres, mais la Chine n’a pas participé, en partie sur l’insistance des États-Unis, qui hésitaient à partager la technologie avec le programme chinois secret et militaire.

Le programme spatial chinois, cependant, a enregistré des progrès constants depuis qu’il a mis un astronaute en orbite autour de la Terre en 2003. Un rover s’est rendu sur la face cachée peu explorée de la Lune en 2019. Un autre engin, le Tianwen-1, est en une orbite de stationnement autour de Mars en prévision de l’atterrissage d’un rover à la surface dans les mois à venir. Si elle réussit, la Chine ne deviendrait que le deuxième pays après les États-Unis à installer un vaisseau spatial sur Mars.

La Chine travaille également sur un avion spatial réutilisable et planifie une mission lunaire avec équipage et une éventuelle base de recherche permanente sur la Lune, bien qu’aucune date n’ait été proposée.

