Des affiches de personnages White Noise taquinent la comédie noire apocalyptique de Noah Baumbach

Nouvelles affiches de personnages pour le film Netflix Bruit blanc Ont été libérés. Basé sur le roman original de Don DeLillo, le nouveau film est écrit et réalisé par Noah Baumbach. Son casting comprend Adam Chauffeur, Greta Gerwiget Don Cheadle, dont les trois sont présentés dans leurs propres affiches de personnages. Ils taquinent l’humour que l’on retrouvera dans la comédie noire apocalyptique de Baumbach qui sortira en salles en novembre et sortira sur Netflix le 30 décembre 2022.





La ligne de connexion officielle pour Bruit blanc est comme suit:

À la fois hilarant et horrifiant, lyrique et absurde, ordinaire et apocalyptique, White Noise met en scène les tentatives d’une famille américaine contemporaine de gérer les conflits banals de la vie quotidienne tout en s’attaquant aux mystères universels de l’amour, de la mort et de la possibilité du bonheur dans un monde incertain. monde.

Baumbach produit le long métrage avec David Heyman et Uri Singer. Danny Elfman fournit la musique. Avec Driver, Gerwig et Cheadle, le casting comprend Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin et Jodie Turner-Smith. Vous pouvez consulter les affiches de personnages ci-dessous.

White Noise a été filmé dans l’Ohio

« Je ne pouvais pas croire à quel point cela semblait pertinent et à quel point cela se sentait tellement à propos du moment », a déclaré Baumbach à propos de faire Bruit blanc, via Date limite. «Mais j’ai également été frappé par la façon dont j’ai l’impression que quel que soit le moment qui se passe, il semblerait pertinent pour cela. Et en même temps, j’ai commencé non seulement à m’approprier la langue de DeLillo, mais aussi à trouver ma propre voix dans sa langue. C’était quelque chose qui me semblait très familier.

Le tournage du film a eu lieu dans l’Ohio et Baumbach a expliqué à quel point il était heureux de faire une pause à New York.

« Le roman se déroule dans un collège fictif et une ville fictive dans une ville fictive, ce qui a créé des options », a-t-il déclaré. « Mais j’avais un sentiment. C’était comme quelque part dans le Midwest. »

Sur la raison pour laquelle il a choisi l’Ohio, Baumbach a ajouté : « C’est un endroit très distinct et c’était un super endroit pour tourner parce qu’ils n’ont pas l’habitude d’avoir des films là-bas, tant de gens en arrière-plan, à l’université, ce sont de vrais enfants et ce sont des parents qui vivent là-bas. Ce ne sont pas des acteurs. Et les gens de la caserne, beaucoup d’entre eux ne sont pas des acteurs, ce sont juste des gens qui voulaient être dans le film. C’était la meilleure expérience que j’aie que j’ai eu à amener une communauté dans un film.

Une bande-annonce pour Bruit blanc a également été publié précédemment. Vous pouvez également jeter un œil à cette vidéo ci-dessous.

Bruit blanc sortira dans certaines salles le 25 novembre 2022, avant de devenir largement disponible en streaming sur l’application Netflix et Netflix.com le 30 décembre 2022.