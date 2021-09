Des adolescents organisent une simulation d’exécution d’un homosexuel devant un public en direct

Un groupe d’adolescents d’un club militaire russe a organisé une simulation d’exécution d’un homosexuel devant un théâtre bondé.

Le sketch utilisait des insultes homophobes qui ont choqué et horrifié les organisateurs de l’événement.

La performance, dépeignant la violence contre un personnage gay, a choqué le public.

Sous le regard horrifié des spectateurs, la scène était remplie d’actes de discrimination troublants à l’encontre du personnage gay.

L’incident s’est produit au Palais de la culture Dobrynin à Iaroslavl lors d’une célébration en l’honneur du 20e anniversaire du club local nommé Paratroopers.

« Je n’étais pas à la représentation elle-même, mais j’ai vu ces photos sur les réseaux sociaux. Nous considérons ces attaques comme un appel au meurtre », a déclaré Tara Sidorin, responsable de la branche Yaroslabl du groupe d’anciens combattants Defender.

Sur scène, les cadets ont soulevé un autre cadet et placé un faux bloc de ciment sur son ventre.

Le bloc de ciment portait une inscription appelant à la mort d’homosexuels, utilisant une insulte homophobe. Un autre cadet a ensuite utilisé une masse pour frapper le bloc.

« Il y avait de jeunes enfants dans le hall », a poursuivi Sidorin. « Ce comportement est tout simplement inacceptable. »

Inacceptable pourrait être un euphémisme pour la cruauté sévère infligée par cette performance.

Le directeur du Palais a affirmé que la représentation n’avait pas été approuvée au préalable.

« Nous sommes indignés », a déclaré par la suite Igor Derbin, le directeur du palais. « Au départ, l’événement était prévu pour être agréable et joyeux. Leur tour était inattendu pour nous. Ce n’était pas planifié ou convenu parce qu’ils savaient que nous ne le permettrions pas.

Cependant, le chef des parachutistes n’a clairement pas contesté la performance.

« Quel est le problème ? Ils n’aiment tout simplement pas » les homosexuels, aurait déclaré plus tard Andrei Palachev aux journalistes, utilisant une insulte offensante pour homosexuel à la place du mot réel. « Et moi non plus. »

​Il n’y a toujours aucune preuve qui circule pour savoir si les garçons du spectacle seront punis ou non.

L’homophobie est un problème préoccupant en Russie.

En Russie, Vladimir Poutine a publié une série d’amendements anti-LGBTQ+ qui interdisaient les adoptions transgenres et l’égalité du mariage.

Des performances comme celle-ci décrivent comment l’homophobie s’est ancrée dans la société russe ainsi que dans les lois du pays.

L’année dernière, un sondage a révélé qu’un Russe sur cinq souhaite que les lesbiennes et les homosexuels soient « éliminés ».

La peur est une caractéristique courante dans la vie de la communauté LGBTQ russe et cette performance ne fera qu’ajouter aux inquiétudes.

Pour les membres des LGBTQ qui craignent d’être ciblés, cette performance envoie un message clair que la nation n’est toujours pas un endroit sûr pour exister.

