Des adolescents croisés sont témoins de la mort de Krypton dans le nouveau roman graphique «  House of El  » de DC Comics

De toutes les planètes tournant dans le vaste univers de la bande dessinée, aucune destination cosmique fictive n’a autant de mystique que Le monde natal de Superman de Krypton . Située à l’origine à seulement cinquante années-lumière de notre propre système solaire, la fantastique planète de la taille de la Terre et sa culture avancée baignaient dans la lueur d’une étoile rouge nommée Rao et ont subi une fin tragique que les fans de bandes dessinées peuvent se rappeler par cœur.

La myriade de secrets de Krypton a été développée et développée par des dizaines d’écrivains et d’artistes de DC au cours des huit dernières décennies. Beaucoup de ces attractions incontournables et de ces lieux attrayants ont été simplement mentionnés au passage dans des panneaux de bandes dessinées, représentés dans des cartes de guide ou inclus dans des scénarios tournant autour de Jor-El, Superman, Superboy, Supergirl et Krypto.

En relation: Comment un astrophysicien de la vie réelle a découvert la planète Krypton de Superman

House of El Book One: La menace de l’ombre. 16,99 € sur Amazon À quoi ressemblait la planète natale de Superman, Krypton? Découvrez-le dans House of El Book One: The Shadow Threat de DC Comics disponible le 5 janvier.

Au-delà de ses villes en forme de dôme et de ses horizons cristallins, il y avait un incroyable éventail de merveilles naturelles comme le volcan d’or, les chutes de feu, les montagnes Jewel, le zoo de Kryptonian, la jungle écarlate, la vallée des météores, la forêt de verre et le Rainbow Canyon.

Maintenant, DC Comics publie un nouveau roman graphique sur Krypton intitulé « House of El Book One: La menace de l’ombre , « envahit les librairies à partir du 5 janvier. Écrit par la romancière à succès du New York Times, Claudia Gray (« Star Wars: Étoiles perdues , « » Star Wars: Maître et apprenti « ) et mettant en vedette l’art de l’illustrateur Eric Zawadzki, c’est le premier volume d’une trilogie explorant Krypton à travers les yeux de deux adolescents étoilés de part et d’autre de l’événement au niveau de l’extinction.

Une carte de Krypton, la planète extraterrestre que Superman appelle chez elle. (Crédit d’image: DC Comics)

Voici le synopsis officiel:

« Zahn est l’une des élites de Krypton: riche, privilégié, futur leader. Sera est l’un des soldats de Krypton: fort, dévoué, intrépide. Leur société soumise à des règles a ordonné que leurs chemins ne se croisent jamais. »

« Mais les tremblements de terre secouent la surface de la planète. Les soulèvements rebelles secouent la population. Les meilleurs scientifiques de Krypton – Jor-El et Lara – mènent une expérience secrète qui vise à réformer leur planète à partir du niveau cellulaire. Zahn et Sera doivent unir leurs forces pour enquêter sur les dangers cachés qui menacent réellement Krypton. Dans le processus, ils forment un lien qui durera au-delà de la fin du monde… «

En abordant l’histoire de ce projet, Gray s’est posé la question fondamentale de savoir comment ces personnes scientifiquement avancées ne savent pas que leur planète va exploser?

« Peut-être que ce sont des gens qui ne peuvent littéralement pas voir le danger dans lequel ils se trouvent », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr. « Je me suis donc retrouvé avec un monde qui a tellement investi dans le génie génétique – qui a affiné et spécialisé presque chaque personne à ce qu’elle considère comme la perfection. Mais cela a conduit à une société avec des stries et des hiérarchies rigides, où les gens ne le font pas. communiquent entre eux et ne sont donc jamais capables d’apprendre les uns des autres.

« Les protagonistes sont des personnages originaux, Zahn et Sera, dont la vie a été conçue pour eux, de la naissance à la mort, avant leur naissance. Ces vies n’étaient jamais censées se croiser. Quand elles le font, elles créent non seulement une connexion personnelle mais aussi une point de vue à partir duquel ils peuvent voir les vérités sur Krypton que presque personne d’autre ne peut voir. «

Pour avoir créé l’environnement pour ses personnages, les rédacteurs en chef de Gray à DC lui ont dit de ne pas être redevable au passé.

« Ce que j’ai imaginé – une société fortement industrialisée, qui s’est coupée de presque tout ce qui est organique, où beaucoup de gens ne mettent même jamais les pieds sur le sol – n’a pas beaucoup de place pour la flore et la faune », a-t-elle ajouté.

«Ce fut un immense honneur de pouvoir créer mon propre Krypton, mais c’est un honneur que je partage absolument avec Eric. Il a imaginé tout cela si richement et si vivement que cela apporte un tout nouveau niveau de vitalité à l’histoire. C’est la première fois que j’écris un roman graphique, donc je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre – et les contributions d’Eric ont dépassé mes rêves les plus fous. «

Profitez de notre look exclusif à l’intérieur de DC Comics «House of El Book One: The Shadow Threat», arrivant en magasin le 5 janvier.

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

(Crédit d’image: DC Comics)

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.