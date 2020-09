Dernières heures pour télécharger gratuitement Fall Guys sur PS Plus

Les gars de l’automne C’est devenu de loin le plus gros phénomène de l’industrie du jeu vidéo au cours de l’été 2020. Le travail de Médiatonique a atterri il y a quelques semaines en tant que proposition qui allait au-delà de ce que nous avions vu pour le concept de bataille royale, et au lieu d’avoir un autre tireur plus nous a laissé une expérience inspiré de l’humour jaune classique.

Fall Guys: le titre quittera bientôt PS Plus

C’est ainsi que le titre est devenu disponible, en plus du PC, comme partie des jeux vidéo qui seraient publiés gratuitement sur PS Plus au cours du mois d’août 2020. Maintenant, nous constatons que la promotion pour laquelle les abonnés du service PlayStation sont dans les dernières heures pour obtenir Fall Guys complètement “ gratuit ” – Eh bien, la promotion du jeu préparée pour le mois de septembre commencera bientôt -.

Ainsi, le titre développé par Médiatonique quittera le cadre PS Plus à 12h00 aujourd’hui – Heure de la péninsule -, en enregistrant après ce moment le prix de 20 euros auquel il peut déjà être trouvé sur Steam. Nous soulignerons, de la même manière, que le titre parle du les plus téléchargés de toute l’histoire de PS Plus, et malgré son prix – qui en tout cas n’est pas élevé – il enregistre déjà plus de 7 millions d’exemplaires vendus sur Steam. Sans aucun doute, le titre publié par Retour numérique il a su marquer un avant et un après en cette année pleine de complications.

Enfin, on retiendra que lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom Live, de Médiatonique ont révélé les nombreuses nouveautés qu’ils préparaient pour la Fall Guys saison 2. Dans ce lien vous pouvez retrouver tous les détails partagés alors.

