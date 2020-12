Déploiement de la première mise à jour de la Xbox Series X avec un certain nombre de modifications et d’ajouts

Tendance FP01 déc.2020 17:56:58 IST

Microsoft a commencé à déployer la mise à jour de novembre pour les consoles Xbox Series X, Series S et Xbox One. Selon le fonctionnaire Blog Xbox, la sortie de ce mois-ci comprend de nouvelles options pour les arrière-plans dynamiques, de nouveaux badges « Optimisé pour Xbox Series X | S » qui permettent aux joueurs de savoir plus facilement quels jeux sont optimisés, une nouvelle façon de découvrir les jeux dans Xbox Game Pass, la possibilité d’ajouter des jeux existants Membres de la famille Xbox vers une nouvelle console ainsi que des corrections de bogues et des améliorations de performances.

La mise à jour a ajouté six nouvelles conceptions d’arrière-plan dynamiques, dont quelques-unes sont des clin d’œil aux anciennes consoles Xbox.

Le blog ajoute que les arrière-plans dynamiques sont une nouvelle fonctionnalité de la Xbox Series X | S qui donne aux joueurs la possibilité de personnaliser leur écran d’accueil avec des mouvements et des couleurs avec six nouvelles options. Il comprend également des hommages à la génération précédente de consoles Xbox et à d’autres basés sur le thème de profil populaire.

Selon le blog, « Les premiers commentaires des fans sur cette fonctionnalité ont été très positifs et nous sommes ravis d’explorer d’autres styles, couleurs et designs. »

Xbox a déclaré que l’équipe continuerait d’ajouter de nouveaux arrière-plans dynamiques dans les futures mises à jour de la console.

En dehors de cela, les joueurs pourront désormais identifier les jeux utilisant Auto HDR avec de nouvelles balises technologiques.

Lorsque le paramètre Auto HDR est activé dans la console, il peut améliorer la qualité visuelle d’un jeu sans modifier l’aspect général sans aucun travail supplémentaire de la part du développeur du jeu.

Selon l’article, lorsqu’un joueur ouvre le guide pendant un jeu avec AUTO HDR en cours d’exécution, il verra une nouvelle balise qui lui indiquera que le jeu bénéficie de la fonctionnalité.

Pour voir quels jeux ont été optimisés par Xbox, ils ont ajouté un badge «X | S» à leurs vignettes dans Mes jeux et applications, dans les vues Jeux et Bibliothèque complète. Il a également incorporé un onglet Activité de jeu pour permettre d’explorer les choses à faire dans le jeu auquel ils jouent actuellement.

Les joueurs possédant des familles Xbox existantes pourront désormais ajouter des membres de la famille à leur console, dès la configuration, et ils pourront désormais afficher, ajouter à «Jouer plus tard» et même préinstaller certains jeux avant d’arriver au Xbox Game Pass.

