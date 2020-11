Départ, Autobots! Réalisateur pour nouveau "Transformateurs"-Film trouvé

Après cinq films «Transformers» du maître de la bataille matérielle Michael Bay, le studio de cinéma Paramount Pictures a donné à sa série en 2018 une nouvelle couche de peinture avec le spin-off léger «Bumblebee». Le redémarrage devrait se poursuivre en 2022 avec le prochain film « Transformers ». Maintenant, il est clair quel réalisateur dirigera la nouvelle partie.

Steven Caple Jr. sera responsable du prochain film « Transformers », rapporte Deadline. Les négociations avec le cinéaste n’ont même pas encore commencé, mais le réalisateur de « Creed 2 » est le favori absolu du studio de cinéma Paramount Pictures et de son partenaire Hasbro Studios. Un contrat est attendu dans les prochaines semaines.

Quel projet entreprend Steven Caple Jr.?

Il n’a été annoncé qu’en janvier 2020 que Paramount souhaitait orienter sa série «Transformers» dans de nouvelles directions. Deux scripts sont en cours de développement à cet effet: un script de l’auteur de « Murder Mystery » James Vanderbilt, basé sur la série « Transformers: Beast Wars », et un de l’auteur de « Army of the Dead » Joby Harold, qui dans le même univers que « Bumblebee » doit être défini.

Le film de Steven Caple Jr. serait basé sur le scénario de Harold. Si les rapports précédents sont corrects, le prochain film « Transformers » devrait donc être directement lié à « Bumblebee » – et débuter dans les salles dès l’été 2022.

La série « Transformers » porte ses fruits

Depuis la sortie du premier film en 2007, la série « Transformers » verse de l’argent dans les coffres des studios de Paramount. À eux seuls, les cinq films de Michael Bay ont rapporté plus de quatre milliards de dollars américains (via Box Office Mojo). « Bumblebee » de Travis Knight a également levé plus de 467 millions de dollars (via Box Office Mojo).