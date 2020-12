Denver Riggleman censuré par les républicains pour son mariage homosexuel

Le républicain Denver Riggleman a perdu le soutien de son parti après avoir célébré un mariage homosexuel (Facebook / Denver Riggleman)

Un membre du Congrès républicain qui a célébré un mariage homosexuel a été officiellement dénoncé par un comité du GOP, qui affirme que cela constitue un acte de «trahison» contre les électeurs.

Le comité de Virginie a adopté à l’unanimité une résolution visant à censurer le représentant Denver Riggleman, énumérant quatre cas de trahison, le premier étant qu’il a présidé au mariage d’un couple de même sexe.

Riggleman a irrité ses compatriotes républicains lorsqu’il a présidé le «fabuleux mariage d’été gay» d’Anthony LeCounte et d’Alex Pisciarino, un couple avec lequel il s’est lié d’amitié lors d’un événement républicain Log Cabin.

L’épouse du membre du Congrès a publié une photo du mariage sur Facebook à côté de la légende «Love is love» – et cela n’est pas passé inaperçu.

Peu de temps après, Riggleman a été excité par des membres de son propre parti alors qu’un groupe de républicains de Virginie tentait de le censurer. Lorsque la motion n’a pas été adoptée, ils ont choisi de l’évincer complètement.

Riggleman a finalement perdu son siège face à un nouveau challenger républicain aux élections de 2020, mais cela ne suffisait pas pour le Virginia GOP.

Le 12 décembre, le comité républicain du comté d’Appomattox a couronné la carrière politique de Riggleman en votant pour le censurer, une condamnation formelle pour exprimer sa profonde désapprobation.

«En juillet 2019, Denver Riggleman a célébré un mariage homosexuel qui à son tour va à l’encontre des valeurs et des principes du Parti républicain en trahissant et en ignorant les préoccupations des nombreux électeurs conservateurs et chrétiens du 5e arrondissement qui ont élu Denver Riggleman», indique le communiqué. lit.

Parmi les autres critiques du législateur du GOP, mentionnons sa condamnation de Donald Trump – ainsi que les allégations de fraude électorale du président – et ses félicitations au président élu Joe Biden.

La censure n’aura aucune conséquence juridique, mais la déclaration formelle de désapprobation nuira au bilan de Riggleman et rendra toute future candidature à une réélection extrêmement difficile.

La censure n’a guère surpris le membre du Congrès, qui était sceptique quant à la décision du comité de district de choisir son successeur par le biais d’une convention plutôt que d’une primaire, ce qui signifie que sa position était déterminée par les votes des autres délégués plutôt que du public.

«Heureux le Virginia GOP admet finalement qu’ils truquent une convention à cause du mariage », a écrit Riggleman sur Twitter. « Nous le savions déjà, mais voici votre signe. Je crois en l’égalité du mariage et je méprise les théories du complot.