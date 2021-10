Denis Villeneuve a toujours imaginé une trilogie de dunes

Dune réalisateur Denis Villeneuve vise des aventures épiques de science-fiction bien au-delà de la simple Dune : deuxième partie, le cinéaste révélant qu’il a en fait toujours envisagé une trilogie. Malgré Dune 2 étant touch-and-go, maintenant qu’il a été officiellement éclairé, Villeneuve a clairement pris goût à plus.

« J’ai toujours imaginé trois films. Ce n’est pas que je veuille faire une franchise, mais c’est Dune, et Dune est une énorme histoire. Pour l’honorer, je pense que vous auriez besoin d’au moins trois films. Ce serait le rêve. Suivre Paul Atréides et son arc complet serait bien. »

S’il a toujours été entendu que la vision de Villeneuve pour le Dune saga serait racontée dans deux films, le cinéaste a évidemment pensé au-delà de cela, et bien qu’il stipule qu’il ne veut pas créer de franchise, le réalisateur espère adapter davantage de romans de Frank Herbert pour le grand écran. Jusqu’à un certain point.

« [Frank] Herbert a écrit six livres, et plus il écrivait, plus ça devenait psychédélique, donc je ne sais pas comment certains d’entre eux pourraient être adaptés. Une chose à la fois. Si jamais j’ai la chance de faire Dune : deuxième partie et Messie des dunes, Je suis béni. »

Sorti en 1969 avec beaucoup de succès, Messie des dunes est fixé douze ans après les événements de Dune, et reprend Paul Atreides alors qu’il se réconcilie avec les conséquences brutales qui se sont produites après l’acceptation de son destin de messie des Fremen. Devrait Dune : deuxième partie trouver le même succès financier et critique que Partie un, il n’y a aucune raison pour que Villeneuve n’ait pas la chance de donner vie à sa trilogie prévue.

Avec un casting de stars comprenant Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem, Dune projette le public dans un avenir lointain, alors que le duc Leto Atreides accepte la gestion de la dangereuse planète désertique Arrakis, la seule source de la substance la plus précieuse de l’univers, « le mélange », alias « l’épice ». Bien que Leto sache que l’opportunité est un piège complexe tendu par ses ennemis, il emmène sa concubine Lady Jessica, son jeune fils et héritier Paul, et ses conseillers les plus fiables à Arrakis, où une trahison amère conduit Paul et Jessica aux Fremen, natifs d’Arrakis qui vivre dans le désert profond.

Avec le premier Dune après avoir présenté au public le monde épique et complexe de Frank Herbert, Villeneuve a taquiné un ton quelque peu différent pour la suite, décrivant le film comme « plus amusant » que son prédécesseur. « La différence est juste que Dune : première partie, bien sûr, est comme une introduction à un monde où nous expliquons qui est qui, qui fait quoi et quelle est la technologie ? Quelle est la culture ici? », a expliqué le réalisateur. « Le deuxième film, je pense, sera l’occasion de s’amuser beaucoup plus. D’une certaine manière, ce sera plus cinématographique. C’est ce que je peux dire. »

Dune est sorti simultanément en salles et en streaming sur HBO Max le 22 octobre 2021. Dune : deuxième partie pendant ce temps, il est maintenant prévu de sortir en salles le 20 octobre 2023. Cela nous vient d’EW.

