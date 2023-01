Demon Slayer Saison 3 et plus : 25 faits saillants de l’anime en 2023

avec Cyberpunk : Edgerunners, Dragon Ball Super : Super Hero et One Piece Film : Rouge l’année 2022 avait déjà toutes sortes de temps forts d’anime à offrir. La nouvelle année promet également de nombreux succès potentiels, à la fois comme film et comme série. Ci-dessous nous vous présentons 25 faits saillants de l’anime en 2023 Avant que.

Faits saillants de l’anime à venir au cinéma en 2023

Seulement au cinéma pourrait animer l’année dernière et a même établi de nouveaux records. Il est probable que cela continue de la même manière en 2023. Nous avons divisé les sorties en salles. Nous arrivons d’abord à l’allemandpuis le Sorties japonaises. Vous pouvez voir exactement quels films commencent ici.

Ma renaissance en tant que slime dans un autre monde – Le film – FireRed Gang – Sortie en salle : 31 janvier 2023

– Sortie en salle : 31 janvier 2023 Mobile Suit Gundam: L’île de Cucuruz Doan – Sortie en salle : 28 février 2023

– Sortie en salle : 28 février 2023 Le film Quintessential Quintuplets – Sortie en salle : 28 mars 2023

– Sortie en salle : 28 mars 2023 résumé – Sortie en salle : 13 avril 2023

– Sortie en salle : 13 avril 2023 Princess Principal: Crown Handler Partie 1 & 2 – Sortie en salle : 25 avril 2023

Trèfle noir : l’épée du roi sorcier – Sortie en salle : 31 mars 2023 (en Allemagne sur Netflix)

– Sortie en salle : 31 mars 2023 (en Allemagne sur Netflix) Détective Conan Film 26 : Kurogane pas de sous-marin – Sortie en salle : 14 avril 2023

– Sortie en salle : 14 avril 2023 Kaguya-sama : L’amour, c’est la guerre – Le premier baiser ne se termine jamais – Sortie en salle : 17 décembre 2023

– Sortie en salle : 17 décembre 2023 Espion x Famille – Sortie en salle : 2023

– Sortie en salle : 2023 Sorcière de la Nuit Sainte – Début : 2023

Faits saillants de l’anime à partir d’une série en 2023

Cette année commence dans zone de série en particulier certaines suites d’anime de haut niveau. Suivant Bleach : guerre de sang de mille ans allez aussi Tueur de démons et Jujutsu Kaisen au tour suivant. Vous pouvez voir les points forts de l’anime que vous pouvez attendre dans les lignes suivantes :

NieR : Automates Ver1.1a – Lancement : 7 janvier 2023 (Crunchyroll)

– Lancement : 7 janvier 2023 (Crunchyroll) Tokyo Revengers saison 2 – Lancement : 7 janvier 2023 (Disney+)

– Lancement : 7 janvier 2023 (Disney+) Débandade Trigun – Lancement : 7 janvier 2023 (Crunchyroll)

– Lancement : 7 janvier 2023 (Crunchyroll) Saga du Vinland saison 2 – Lancement : 9 janvier 2023 (Crunchyroll & Netflix)

– Lancement : 9 janvier 2023 (Crunchyroll & Netflix) Demon Slayer saison 3 – Début : avril 2023 (événement cinéma le 26 février 2023 à Berlin)

– Début : avril 2023 (événement cinéma le 26 février 2023 à Berlin) Nouvelle série Pokémon – Lancement : avril 2023 (Japon)

La troisième saison de « Demon Slayer » sera un véritable moment fort de l’anime en 2023 ! © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

docteur pierre saison 3 – Lancement : printemps 2023 (Crunchyroll)

– Lancement : printemps 2023 (Crunchyroll) La mariée de l’ancien mage saison 2 – Début : printemps 2023

– Début : printemps 2023 Bleach : guerre sanglante de mille ans, partie 2 – Lancement : juillet 2023

– Lancement : juillet 2023 Jujutsu Kaisen saison 2 – Lancement : juillet 2023

– Lancement : juillet 2023 L’Attaque des Titans : Dernière partie de la saison 3 – Début : 2023

– Début : 2023 Goblin Slayer Saison 2 – Début : 2023

– Début : 2023 terre de sable – Début : 2023

– Début : 2023 nivellement en solo – Lancement : 2023 (Crunchyroll)

– Lancement : 2023 (Crunchyroll) Espion x famille saison 2 – Début : 2023

Petite remarque : Pour la série animée, après ceux entre parenthèses (encore) pas de fournisseur de streaming stands, tel est actuellement encore inconnu. Dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous les ajouterons.

Dans la saison 3, le « Dr. Les personnages principaux de Stone vers de nouveaux rivages

Ce sont quelques-uns des grands moments forts de l’anime dans le domaine des films et des séries que vous pouvez attendre avec impatience en 2023. Quels sont ceux qui vous passionnent particulièrement ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !