Demon Slayer Saison 2: date de sortie, tracez et lisez ici toutes les dernières mises à jour

La saison 2 de Demon Slayer a une date de sortie prévue ! C’est une expérience passionnante pour nous, et nous sommes certains que ce sera l’une des saisons d’anime les plus attendues. Les fans sont impatients de découvrir tous les détails qui n’ont pas été révélés depuis la première très réussie de « Demon Slayer: Kimetsu yaiba the Movie: Mugen Train ».

Bien que nous n’ayons pas tous les détails, nous savons que la sortie devrait être publiée d’ici octobre 2021. C’est probablement plus tôt que prévu et c’est une excellente nouvelle. Nous pouvons maintenant nous lancer dans le voyage pour voir ce qui attend nos personnages bien-aimés. Regarder la saison 2 de The Walking Dead est essentiel à suivre et à regarder de près.

L’intrigue de la saison 2 de Demon Slayer

Ce n’est pas nécessaire à moins que votre esprit ne soit complètement époustouflé par la façon dont les événements se sont déroulés. Le scénario est passionnant et rend impossible d’arrêter de regarder la frénésie. Cela fait suite aux difficultés de Tanjiro après avoir perdu sa famille du jour au lendemain. Tout cela est dû à Muzan Kiritsuji, le méchant principal.

Le film se déroule autour du train Mugen pour plus de la moitié de ses scènes. Tout a commencé là où se termine la saison 1, avec Tanjiro (sa sœur démon), Nezuko et Inosuke.

Après avoir reçu la tâche, ils sont montés dans le train. Rengoku avait été avec eux tout au long du voyage et a été informé d’une Lune inférieure des douze. C’est ainsi que le voyage se termine. Ils parviennent à sauver leurs passagers mais rencontrent une lune améliorée qui leur cause de graves revers.

Date de sortie confirmée par le site officiel

Nous voyons des fans spéculer pour savoir si Rengoku, le tueur de démons, est toujours vivant ou mort après la mort déchirante et prédite de Hashira.

Hulu, Funimation, Netflix et d’autres peuvent diffuser la série. Funimation affirme qu’ils diffuseront la saison 2 de Demon Slayer d’ici 2021. Netflix pourrait la diffuser au début de 2022.

YouTube a publié la bande-annonce de Kimetsu no Yaiba Saison 2. C’est assez court. Il montre le groupe se dirigeant vers Yoshiwara. L’accent est mis sur Tengen Uzui. C’est le son signature de Hashira.

Il sera très probablement le mentor de tueurs de démons de rang Mizunoto. Ils travailleront ensemble pour accomplir la mission. Tanjiro pourrait rencontrer une ou deux Lune supérieure, selon certaines spéculations.

C’est une intrigue énorme, mettant en vedette certaines des meilleures animations et une tournure captivante des événements. Cela vaut la peine d’attendre. Mais il est plus probable qu’il arrive à l’automne ou à l’hiver 2021.