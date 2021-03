Demon Slayer Kimetsu no Yaiba et son aperçu de la saison 2

Tueur de démons a l’intention de proposer son premier film à plus de fans à partir d’avril, mais l’équipe d’anime a plus à s’inquiéter que les dates de sortie, avec maintenant un aperçu avant sa deuxième saison.

Quoi Tanjiro semble devenir de plus en plus populaire à la minute, tous les yeux sont rivés sur la deuxième saison de Demon Slayer ces jours-ci. Il s’avère que le projet est toujours en cours à ufotable, et AnimeJapan a eu la gentillesse de partager de nouveaux clips de la saison à venir.

La courtoisie est venue à la fin de l’événement de cette année lorsque le casting de Demon Slayer s’est rencontré virtuellement. Des fans du monde entier ont regardé le panel d’anime en direct et quelques extraits de la deuxième saison y ont été montrés.

Les clips ne montrent pas grand-chose, mais ils donnent aux fans une idée spéciale de la progression de la saison deux.

L’émission suscite beaucoup d’intérêt étant donné sa popularité maintenant que le film s’ouvre dans divers pays en avril.