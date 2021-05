Demon Slayer fait sortir Mortal Kombat de la première place au box-office du week-end

Pas exactement un KO ou une fatalité, mais Tueur de démons a géré une surprise au box-office ce week-end, car cela a poussé Warner Bros. ‘ Combat mortel redémarrez hors de la première place. Mais pas de beaucoup. C’était un combat digne, avec Tueur de démons parvenu à gagner environ 6,4 millions de dollars au cours des trois derniers jours, par rapport à la prise de 6,2 millions de dollars générée par l’adaptation du jeu vidéo Combat mortel.

Les deux films ont fait leurs débuts au box-office le week-end dernier et ont dominé les charts côte à côte, attirant deux publics très similaires. Le weekend dernier, Combat mortel avait l’avantage malgré la première simultanée sur HBO Max en streaming à la date exacte. Bien que ces deux films dominent les palmarès du box-office pour un deuxième week-end dans un rôle, ils ont tous deux considérablement chuté par rapport à leurs débuts. Combat mortell’audience de l’audience a chuté de -73%, alors que Tueur de démons a perdu -70% de ses acheteurs potentiels de billets.

Funimation / Aniplex a un coup surprise dans les mains avec l’anime Tueur de démons. Jusqu’à présent, il a rapporté 32,2 millions de dollars grâce à la vente de billets aux États-Unis. Combat mortelLe transport global du transport est légèrement plus élevé à 34 millions de dollars. À l’heure actuelle, les États-Unis ont environ 70% de leurs 40 700 écrans ouverts au public. Il est possible que d’ici le week-end prochain, cela atteigne 75%, mais comme le note Deadline dans leur rapport, ce pourcentage est un peu compliqué.

Combat mortel et Tueur de démons ciblent des marchés de niche, ce qui a entraîné une surperformance inattendue des deux films dans les salles de cinéma le week-end dernier. Les films auraient un attrait limité pour un large public, ce qui expliquerait à la fois une chute si drastique. Combat mortel a eu la plus forte baisse du deuxième week-end pour tous les films de Warner Bros. qui ont été diffusés simultanément sur HBO Max. Wonder Woman 1984 a chuté de -68% lors de son deuxième week-end à l’approche de la nouvelle année. Certains autres facteurs à inclure dans les chiffres actuels du guichet sont que les cinémas canadiens ne sont ouverts qu’à 18%. Et Regal, la deuxième plus grande chaîne de cinéma en Amérique, n’est ouverte qu’à 15%. Bientôt en Californie, les cinéphiles devront peut-être montrer leur carte de vaccination. Ce n’est pas encore en vigueur.

Godzilla contre Kong, qui n’est plus disponible sur le streaming HBO Max après ses 31 jours de fonctionnement sur le service, prend une fois de plus la troisième place dans les classements du box-office. Il a gagné 2,74 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte son total américain à 90,3 millions de dollars. On estime que ses débuts sur HBO Max l’ont empêché d’atteindre 100 millions de dollars en Amérique. Séparation, qui est nouveau au box-office ce week-end, a ouvert au numéro 4 avec 1,8 million de dollars.

Le reste du box-office semblera très familier à tous ceux qui y ont prêté attention ces derniers temps. De Disney Raya et le dernier dragon est arrivé à la 5e place avec 1,33 million de dollars. Il a fait ses débuts simultanément sur Disney +. Malgré cela, il a généré jusqu’à présent 41,5 millions de dollars dans les États. Vous pouvez consulter le reste de la billetterie ci-dessous. À noter, Les Croods 2 a finalement été complètement éliminé du top dix après avoir dominé la première place pendant plusieurs mois, après quoi il est resté dans le top dix pendant ce qui ressemble presque à un an maintenant.

Top 10 des guichets du week-end du 30 avril au 2 mai

1. Tueur de démons – 6,4 M € / Total: 32,2 M €

2. Combat mortel – 6,2 M € / Total: 34 M €

3. Godzilla contre Kong– 2,74 M € / Total: 90,3 M €

4. Séparation – 1,8 M €

5. Raya et le dernier dragon – 1,33 M € / Total: 41,5 M €

6. Personne – 1,26 M € / Total: 23,3 M €

7. Le impie – 1,06 M € / Total: 13,1 M €

8. Scott Pilgrim vs le monde (re) – 720 K € / Total: 32,4 M €

9. Tom et Jerry – 515 K € / Total: 44,2 M €

dix. Ensemble ensemble – 313 K € / Total: 1,02 M €

