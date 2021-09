Demon Slayer aura besoin d’une mise à jour post-lancement pour un gameplay à 60 images par seconde sur PS5

Un détail quelque peu décevant sur le prochain Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinomaki Chronicles : la version PlayStation 5 du jeu ne prendra pas en charge le gameplay à 60 images par seconde par défaut. L’option d’activation de 60 images par seconde sera ajoutée après le lancement via une mise à jour – et on ne sait pas quand cette mise à jour sera réellement publiée. De plus, même avec le mode performance activé, les cinématiques seront toujours plafonnées à 30 images par seconde.

Encore une fois, c’est une prise de conscience décevante. Les jeux d’action ou de combat comme Demon Slayer bénéficient massivement d’une exécution à 60 images par seconde, et le manquer à la sortie est un véritable kicker. Espérons que le mode de performance promis arrive le plus tôt possible.

Le manque de 60 images par seconde est-il un facteur décisif pour vous ? Humidifiez vos esprits tueurs de démons dans la section commentaires ci-dessous.