Demi Moore a admis que Bruce Willis était plus payé qu’elle lorsqu’on lui a posé des questions sur l’inégalité de rémunération

Ce n’est pas un secret que les acteurs masculins sont souvent mieux payés que leurs homologues féminins. Cela peut être gênant s’ils ont des relations avec leurs co-stars.

Demi Moore parle ouvertement de sa lutte pour l’égalité salariale depuis des années. Elle a dit que Bruce Willis était plus payé qu’elle récemment.

Demi Moore et Bruce Willis ont travaillé ensemble sur 3 films

Le premier film que les acteurs ont fait ensemble était Pensées mortelles, qui a été libéré en 1991. Le thriller a montré Cynthia Kellogg (Moore) se faire interroger par le détective John Woods (Harvey Keitel) et le détective Linda Nealon (Billie Neal) au sujet du meurtre de son mari. Willis a joué James Urbanski dans le film.

Le couple était déjà marié lorsque le film a été tourné. Plus tard, ils ne seraient plus dans le même projet qu’en 1996, lorsqu’ils ont exprimé des personnages dans Beavis et Butt-Head font l’Amérique.

Ils ont ensuite divorcé en 2000, mais travailleraient ensemble une fois de plus. Moore a joué Madison Lee dans Charlie’s Angels: à plein régime. Willis avait un très petit rôle en tant que responsable du DOJ, William Rose Bailey.

Elle a reçu des réactions négatives pour sa rémunération “ Striptease ”

Moore a gagné beaucoup d’argent au plus fort de sa carrière. Mais elle a été jugée pour cela. Elle a joué Erin Grant dans le film de 1996, Strip-tease et aurait été payé 12,5 millions de dollars pour le rôle. L’acteur a ensuite reçu des réactions négatives pour cela.

Elle avait toujours une vision positive de la situation en disant que c’était «un honneur, et avec cela est venu beaucoup de négativité et beaucoup de jugement à mon égard, ce que je suis heureux d’avoir tenu si cela faisait une différence», selon The New York Times.

On a demandé à Moore si elle pensait que cela avait fait une différence. «Oui, en fait. Je sais que cela a vraiment résonné », a-t-elle déclaré. «Ce n’est pas moi qui le fais. J’étais juste l’instrument avec lequel cela a été fait. De toute évidence, cela n’a pas fait assez parce que nous sommes encore, bien des années plus tard, à y faire face.

Elle a dit que Willis était payé plus

Moore est apparu sur The Late Late Show avec James Corden pour promouvoir sa mémoire. Elle a joué «Spill Your Guts or Fill Your Guts» avec l’animatrice de l’émission.

Corden a mentionné que Moore est un poineer pour l’égalité de rémunération pour les femmes à Hollywood. Il lui a demandé de nommer un acteur qui était payé plus qu’elle et ne le méritait pas.

«Où dois-je commencer la liste? OK, je ne sais pas si je pourrais dire qu’il ne méritait pas. Ce n’est pas nécessairement à moi de le dire. Je dis Bruce Willis », répondit-elle. L’acteur s’est alors mis à rire. Elle a ensuite répété qu’elle ne pouvait pas dire qu’il ne le méritait pas.

Moore n’a pas non plus nommé de quel projet elle parlait, c’est donc un mystère. On dirait que Moore sait que Willis a été payé plus qu’elle pour quelque chose, mais cela laisse à d’autres personnes le soin de décider s’il le méritait ou non.