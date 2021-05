Demi Lovato sera un chasseur d’OVNI dans une nouvelle série documentaire

Serax Assiette de pâtes Serax Pure

Assiette pour les pâtes Ce saladier attire l'attention sur la table du dîner ou lors d'un déjeuner dans le jardin en famille ou entre amis. C'est à cause des belles couleurs et de la forme. Cette assiette creuse est en terre cuite. Vous pouvez nettoyer le plat après utilisation au lave-vaisselle . La série Pure de Pascale Naessens Une cuisine délicieuse avec de belles céramiques est une pure romance, une pure interaction. Pascale Naessens a conçu Pure, sa première gamme de services de Serax. Pure incarne l'authenticité et la chaleur des lignes organiques et des matériaux naturels.