Demi Lovato se présente comme pansexuel et adore faire partie de la «  mafia de l’alphabet  »

La chanteuse de « Dancing With The Devil » s’est assise avec Joe Rogan pour discuter de tout, de sa bataille contre la boulimie, à sa surdose de drogue, en passant par sa recherche d’amour.

« Je ne sais pas non plus si je vais finir avec un mec, donc je ne peux pas vraiment me voir tomber enceinte. Je suis si fluide maintenant – et une partie de la raison pour laquelle je suis si fluide est parce que j’étais super enfermé. »