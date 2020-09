Déjà homologué pour la route. Brabham présente BT62R avec 710 ch

Builder fondé en 1961 par le double champion du monde de Formule 1, Jack Brabham, Motor Racing Developments Ltd., mieux connu sous le nom de Brabham, vient d’annoncer son dernier projet, le BT62R. En gros, une voiture de sport de plus de 700 ch, à utiliser sur les routes de tous les jours.

Dernier membre de la famille BT62, qui comprenait déjà une variante Piste ultime et un autre Compétition, la Brabham BT62R se distingue, au départ et contrairement aux frères, en ce qu’elle peut être utilisée sur n’importe quelle route, et ne se limite pas aux seules pistes.

Disponible avec les volants droit et gauche, le modèle peut recevoir l’un des deux niveaux de finition, Série Signature, c’est-à-dire selon les goûts du client, et Série de célébration, conçu en l’honneur de l’histoire de la marque en F1.

Parmi les arguments les plus différenciants, dans ce BT62R, nous soulignons la possibilité d’ajuster la hauteur de la voiture, en fonction de l’environnement (route ou piste), un nouveau système d’échappement qui réduit le son dans l’habitacle, pare-brise chauffant, une option système de haut-parleurs, nouveaux diffuseurs avant et arrière, siège conducteur et pneus de route nouvellement conçus.

Si l’option passe par la version Série de célébration, la garantie, également, de la présence de logos et emblèmes et intérieur en or 18 carats, carbone, en plus d’une exclusivité Pack de piste, constitué d’un aileron arrière, séparateur et diffuseur.

Cependant, afin d’être homologué en tant que véhicule routier, le Brabham BT62R a également reçu un système qui permet de verrouiller / déverrouiller les portes à distance, tous les types d’éclairage nécessaires, les rétroviseurs extérieurs, en plus de plusieurs autres systèmes. Comme c’est le cas avec un panneau numérique, où les images capturées par une caméra arrière sont projetées, de sorte que vous pouvez effectuer plus facilement les inversions et toutes autres manœuvres.

Quant au propulseur, il s’agit d’un 5,4 litres essence, que Brabham défend comme le bloc à aspiration naturelle le plus puissant du marché, grâce aux 710 ch qu’il annonce, ainsi qu’à 667 Nm de couple. La puissance que le BT62R envoie, via une boîte séquentielle à six rapports aux rapports révisés, pour une utilisation plus adaptée sur route.

«Le lancement du BT62R est une belle réussite pour l’équipe Braham Automotive, puisque toutes les exigences qui ont permis de transformer le BT62 en BT62R, pour qu’il puisse circuler sur la route, ont été réalisés chez nous, par notre équipe d’ingénieurs, ce qui est également une excellente démonstration de vos efforts et de votre expérience », déclare Dan Marks, PDG de Brabham.

La première unité de la nouvelle Brabham BT62R devrait être livrée, selon le constructeur, au cours des prochaines semaines.

