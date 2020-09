Défense immunitaire prête à combattre: un rhume protège-t-il contre l’infection corona?

Un rhume est ennuyeux – mais il peut protéger les gens contre les virus grippaux dangereux, découvrent les chercheurs. Parce que le système immunitaire est déjà en alerte à cause d’un rhume. Les chercheurs veulent maintenant savoir si le même effet pourrait également aider contre Covid-19.

Avec la fin de l’été, la saison de la grippe se rapproche – et le système immunitaire peut y avoir un allié surprenant. Des médecins de l’Université de Yale aux États-Unis rapportent que l’infection par les rhinovirus, qui sont la cause la plus fréquente du rhume, pourrait fournir une protection contre les virus de la grippe, au moins pendant une courte période, car les défenses de l’organisme sont mobilisées. Les chercheurs expliquent dans la revue “The Lancet Microbe” si ce mécanisme pourrait également signifier une meilleure défense contre le nouveau coronavirus Sars-CoV-2.

La raison de l’enquête menée par les scientifiques dirigée par Ellen Foxman de la Yale School of Medicine était une énigme sur le virus de la grippe porcine (H1N1), qui s’est propagé pour la première fois en Amérique du Nord en 2009 et a conduit à de nombreux décès: bien que l’on s’attend à ce que le nombre de cas soit à l’automne – c’est-à-dire À une époque où les rhumes étaient également traités – augmenterait également sensiblement en Europe, cette augmentation ne s’est pas produite.

Foxman et son équipe ont examiné les données de plus de 13000 patients qui se sont présentés à l’hôpital de Yale New Haven avec des symptômes d’une infection respiratoire au cours des mois d’hiver 2016-2019. L’analyse a montré que le virus de la grippe était généralement indétectable lorsque le virus du rhume était présent – bien que les échantillons provenaient d’une époque où les deux types de virus étaient actifs et où un phénomène courant semblait probable. «Lorsque nous avons examiné les données, il est devenu clair que très peu de personnes avaient les deux virus en même temps», a déclaré Foxman.

L’effet dure au moins cinq jours

Pour tester l’interférence virale, c’est-à-dire l’interaction entre les deux agents pathogènes, les médecins ont d’abord exposé le tissu respiratoire humain aux virus rhinocéros puis grippaux. Ils ont fabriqué le tissu en laboratoire à partir de cellules souches à partir desquelles se développent les cellules épithéliales, qui tapissent les voies respiratoires des poumons et sont une cible principale des virus respiratoires.

Le résultat: une infection par des rhinovirus protégés contre les virus grippaux. «La défense antivirale a été activée avant même que le virus de la grippe ne frappe», explique l’immunologiste Foxman. Les rhinovirus sont l’une des causes les plus courantes de rhume. Leur présence même a déclenché la production des propres interférons antiviraux du corps. Ces protéines font partie de la réponse précoce du système immunitaire à l’invasion d’agents pathogènes, a expliqué Foxman. “Cet effet a duré au moins cinq jours.”

Votre laboratoire a maintenant commencé à rechercher si un mécanisme de protection similaire pourrait également fonctionner pour le coronavirus Sars-CoV-2, selon Foxman. En vue de la prochaine saison froide, ce n’est toujours pas clair. “Il est impossible de prédire comment deux virus interagiront sans faire la recherche”, a déclaré le professionnel de la santé. Cependant, des études récentes suggèrent qu’une infection précoce par des coronavirus inoffensifs pourrait au moins conduire à une réponse immunitaire plus rapide.

La réactivité croisée affaiblit Covid-19

Une équipe dirigée par l’immunologiste Jose Mateus de l’Institut américain d’immunologie La Jolla a récemment rapporté dans la revue “Science” que les lymphocytes T, c’est-à-dire les globules blancs faisant partie du système immunitaire, réagissaient au Sars-CoV-2 chez certaines personnes même s’ils n’ont pas été préalablement exposés au virus. Au lieu de cela, ils ont eu des contacts avec certains virus du rhume, qui appartenaient également au groupe des coronavirus. Selon les scientifiques, cette réactivité croisée pourrait influencer la gravité d’une infection par Sars-CoV-2 et éventuellement conduire à des évolutions plus bénignes de la maladie.

Une équipe de recherche dirigée par l’immunologiste Andreas Thiel de la Charité Berlin et de l’Institut Max Planck de génétique moléculaire avait également décrit dans un article non encore vérifié et publié de manière indépendante dans la revue “Nature” qu’environ un tiers des personnes de leur étude qui n’ont jamais eu de contact avec le nouveau coronavirus ont trouvé des cellules mémoire T qui ont réagi au Sars-CoV-2. Ils ont également soupçonné une infection par les coronavirus froids conventionnels comme cause. Les effets exacts de ces cellules T activées sur le nouveau coronavirus ne peuvent pas encore être dit, ont averti les scientifiques.