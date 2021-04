Deepfakes a frappé l’imagerie satellite: les IA placent désormais de faux bâtiments, de la végétation et des structures

Quand on parle de deepfakes Généralement, les vidéos viennent à l’esprit où sont placés des visages célèbres, ce que disent les sujets sont modifiés ou créent directement des publicités. Mais il y a plus, maintenant un groupe de chercheurs a montré que peut également être utilisé pour créer de fausses cartes.





Comme détaillé par une équipe de chercheurs de l’Université de Washington, il est possible de générer des images satellites deepfake en utilisant l’intelligence artificielle. Générer le vôtre deepfakes, les chercheurs espèrent désormais créer un outil plus puissant pour détecter les deepfakes dans les images satellites.

Comme indiqué, ils pourraient appliquer des bâtiments, des structures et de la végétation de différents endroits à un endroit donné. Par exemple, placer des bâtiments à Madrid et de la végétation à Lugo à Cadix. Dans leurs tests, ils ont appliqué de la fausse végétation de Seattle et des bâtiments de Pékin à une carte de la ville de Tacoma aux États-Unis.

La valeur des deepfakes par satellite

Bien que ces cartes puissent être utiles pour comprendre, par exemple, à quoi ressemblait un lieu dans le passé ou comment il serait transformé si certains changements étaient apportés … souvent leur utilisation n’est pas cela. Selon les chercheurs, Les deepfakes dans les images satellite peut être utilisé pour désinformer.

Il n’y a rien de nouveau, depuis des millénaires les cartes ont été truquées et modifiées pour tromper l’ennemi. Cependant, lorsque vous voyez des images satellites, vous pensez qu’elles sont réelles car, après tout, ce sont des photographies du lieu et non des interprétations d’un cartographe. Il ne doit pas en être ainsi, et deepfakes à partir d’images satellites en sont la preuve.

Ils pensent que si un intrus accède à des images satellitaires d’équipement militaire, par exemple, ils peuvent ajouter de fausses structures telles que des ponts pour piéger l’ennemi. Les bâtiments et cibles importants peuvent également être cachés à l’ennemi tant qu’ils ne sont pas découverts.

Pour réaliser ces fausses images satellites, l’équipe de chercheurs a utilisé les réseaux GAN. L’utilisation de ce type d’IA de confrontation est relativement facile pour créer un nouveau contenu et c’est ce qui est utilisé, par exemple, pour créer de faux visages. Désormais, par rétro-ingénierie, ils espèrent créer des outils capables de détecter facilement ce nouveau type de deepfake.

