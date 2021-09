Découvrez The Killers et leur puissante interprétation de « In Another Life »

OPI Vernis A clay in the life Nature Strong OPI 15ML

Vernis végan A clay in the life Nature Strong OPI , un rose doux et discret pour mettre en valeur votre beauté intérieure. Idéal pour une manucure qui tient jusqu'à 7 jours. Formulés avec des ingrédients d'origine naturelle comprenant jusqu'à 84% d'ingrédients biosourcés, les vernis OPI Nature Strong ne font pas de compromis sur la qualité et la tenue. Certifiés végans, ils adoptent une démarche respectueuse de l'homme, des animaux et de l'environnement. Leur formulation s'associe avec des flacons élaborés à partir de 20% de matériaux recyclés et des étuis avec 100% de cartons recyclés. Découvrez les 30 nuances ultra pigmentées Nature Strong, inspirées de la nature. Couvrantes et très lumineuses, elles apporteront une touche de couleur à votre look tout en prenant soin de vous. certifié végan et cruelty free jusqu'à 84% d'ingrédients issus de matières végétales naturelles tenue jusqu'à 7 jours brillance intense 30 nuances pures et vibrantes Application : Secouez le flacon de vernis avant utilisation. Cela permet de bien mélanger les pigments et d'assurer une belle homogénéité de la couleur Appliquez 2 fines couches de couleur sur l'ensemble des ongles Appliquez une couche de Top Coat Nature Strong pour protéger la couleur et assurer une tenue et une brillance longue durée Astuce de pro : lorsque vous appliquez les différents vernis (couleur + top coat), couvrez bien le bord libre (la tranche de l'ongle) pour retarder les premiers écaillements. Contenance : 15ml