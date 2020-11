Découvrez les numéros de la première semaine pour Future & Lil Uzi Vert

L’album collaboratif de Future & Lil Uzi Vert Pluton x Bébé Pluton a fait 106K SPS dans sa première semaine avec 4000K de ces ventes d’albums traditionnels.

C’est assez bon pour la deuxième place du classement, avec des rockeurs vétérans AC / DC faisant 121K SPS, 114K traditionnel avec leur première semaine de Power Up.

C’est à la fois le deuxième numéro un de Future et Vert en 2020: Future’s High Off Life a fait ses débuts au n ° 1 en mai et Uzi Atake éternel a atteint le sommet des charts en mars.

C’est le premier album de collaboration d’Uzi, alors que Future a eu un succès numéro un avec ses albums de collaboration avec Drake [What A Time To Alive] et numéros deux avec Juice WRLD [WRLD on Drugs], Jeune voyou [Super Slimey].