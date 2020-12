Découvrez la nouvelle tenue de Spider-Man dans les bandes dessinées

Homme araignée Il a un nouveau costume et Internet est activé. mardi matin Marvel a révélé que le costume blanc fera ses débuts en mars prochain au milieu de la course Nick Spencer dans « The Amazing Spider-Man. »

C’est le premier nouveau costume introduit dans le titre depuis Spencer a repris le livre il y a quelques années, et c’est un contraste frappant avec tout ce que nous avons vu auparavant.

Utilisant le blanc comme base, le costume a les côtés et le pantalon habituels. Ensuite, il a des bottes blanches et un masque blanc, car tout le costume est décrit avec un accent jaune vif; le costume a également des yeux jaune vif. Qu’il suffise de dire que l’Internet est assez divisé sur le sujet.

À une un grand nombre de personnes n’aiment pas le changement du look classique écarlate et bleu de Spidey, tandis que d’autres applaudissent l’équipe en prenant un changement massif sous leur aile.

Le nouveau costume de Spidey fait ses débuts dans « L’incroyable homme-araignée » #62 en mars 2021.