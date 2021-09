Découvrez la nouvelle bande-annonce obsédante de « Last Night In Soho »

« La dernière nuit à Soho ». Le nouveau film du réalisateur britannique Edgar Wright est enfin prêt à sortir sur grand écran après des débuts réussis à la Mostra de Venise. Après un teaser stylisé qui présente une esthétique rappelant le cinéma giallo, le film présente désormais au public une nouvelle bande-annonce qui anticipe certains éléments de base de son histoire.

Après avoir présenté un drame policier au rythme effréné dans « Baby Driver », Edgar Wright se plongera pour la première fois dans le thriller surnaturel après avoir eu une carrière prolifique en tant que conteur de comédie, avec des œuvres telles que « Shaun of the Dead », « Hot Fuzz « Ou » Scott Pilgrim contre. The World », qui ont réussi à rester actuels en tant que classiques cultes modernes.

Wright a concocté un thriller psychologique dans lequel Thomasin McKenzie incarne une jeune femme passionnée de stylisme, qui la nuit trouve le moyen de se transporter à Londres dans les années 1960, où elle est témoin de la vie d’une jeune chanteuse en herbe ( Anya Taylor-Joy), ne se doutant pas des conséquences fatales de ces déplacements temporaires.

Avec un casting qui comprend les apparitions de Matt Smith, Synnøve Karlsen, Diana Rigg, Terence Stamp et Rita Tushingham, Wright a récemment anticipé que l’inspiration pour ce film proviendrait de certains événements de sa vie personnelle qui lui ont permis de trouver l’inspiration pour développer le concept derrière l’intrigue.

Selon une conférence réalisée pour Total Film, l’idée de ce film est née il y a environ 25 ans, lorsque le cinéaste vivait dans le quartier de Soho à Londres, où il passait une grande partie de son temps à admirer son architecture et à arpenter ses rues la nuit. « Soho s’est beaucoup plus embourgeoisé, mais il y a toujours cette noirceur sous la surface », a déclaré Wright.

« C’est l’un de ces endroits où il suffit de rester immobile pendant 60 secondes pour que quelque chose d’étrange, de magique, d’étrange ou de sombre se produise. » Après avoir été initialement prévu pour sa première en septembre 2020, qui a été retardée en raison de la pandémie, tout comme sa date prévue en avril dernier, « Last Night In Soho » sortira en salles le 29 octobre.