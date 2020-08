Découvrez la décoration idéale de votre enseigne

Peu de sentiments sont aussi bons que de pouvoir se détendre dans le confort de la maison. La maison de chacun doit être un environnement où l’on se sent à l’aise et heureux, et les choix de décoration font beaucoup de différence pour apporter ces sensations.

Lors de la décoration de la maison, il convient de considérer l’influence du zodiaque pour faire les choix parfaits. Quelle est la décoration idéale de votre enseigne?

bélier

Pour un Bélier, l’environnement a besoin de stimuler les sens, d’avoir des couleurs, des textures et de l’espace pour bouger. Ils sont trop énergiques pour rester dans des environnements restreints ou sobres. S’il n’y a pas beaucoup d’espace disponible, il vaut la peine de miser sur un mobilier fonctionnel qui augmente la surface de circulation et des techniques de peinture qui apportent une sensation d’espace. Le jaune et le rouge sont les couleurs préférées des Aryens, ils ont tout à voir avec leur disposition et leur énergie. Les plantes avec des fleurs dans ces nuances sont idéales pour la décoration, ainsi que pour apporter un peu de nature à la maison.

Taureau

Les natifs du Taureau privilégient avant tout le confort. Ils utilisent des couleurs relaxantes et douces, telles que les tons bleus et verts, qui évoquent le repos et la tranquillité. Les fleurs naturelles et les imprimés floraux se combinent avec le style traditionnel des Taureaux. Ils préfèrent généralement les meubles classiques, mais le plus important est qu’ils soient confortables. Les Taureaux accordent beaucoup d’attention à la propreté et à l’organisation, leur maison doit toujours être accueillante. La cuisine est une partie importante des Taureaux et mérite une attention particulière lorsqu’elle est décorée: c’est la star de la maison.

Gémeaux

Les Gémeaux n’abandonnent jamais leur esprit juvénile et la décoration de votre maison doit mettre en valeur ce côté. Ils peuvent miser sur des couleurs vives, des meubles modernes et des objets de décoration uniques. Il faut cependant que tout soit facile à nettoyer et à organiser, car les natifs des Gémeaux ne sont pas habitués aux travaux domestiques. Ils ont besoin d’un espace où ils peuvent se déplacer et valoriser la communication, de sorte que les ordinateurs, la télévision et d’autres objets occupent une place importante dans la maison.

Cancer

Pour le Cancer, l’important est de transformer la maison en maison. La décoration et le mobilier évoquent toujours des sentiments de famille et d’enfance. Ils conservent des objets anciens et de nombreuses photographies. Sa décoration est toujours unique, car elle raconte clairement votre vie. Ils valorisent la sensation plus que la fonctionnalité. La maison des natifs du Cancer doit toujours être confortable, après tout, c’est le centre de leur univers. Les couleurs chaudes et le mobilier confortable sont essentiels, ainsi que la présence de fleurs et beaucoup de lumière naturelle.

Lion

Les natifs de Leo ont une personnalité exubérante et leur maison suit le même style. Dans la maison d’un léonin, rien n’est là par hasard ou parce que quelqu’un le lui a donné. Ils sélectionnent chaque élément de décoration pour créer un look unique et saisissant. Couleurs vives, or, mobilier moderne, plantes exotiques et objets extravagants sont toujours présents. Après tout, l’une des fonctions de la décoration est d’attirer l’attention des visiteurs et de montrer le bon goût du propriétaire de la maison, en plus de faire en sorte que le Lion se sente bien dans ce qu’il voit autour de lui.

vierge

Les Virginiens chérissent l’organisation et apprécient l’élégance de la simplicité. Ils choisissent des décors discrets, des couleurs neutres et un mobilier sobre et fonctionnel. Ils ont généralement peu d’objets décoratifs, car ils détestent les choses qui s’entassent. Dans la maison d’une Vierge, tout a toujours sa place. Les tiroirs ou les armoires encombrés sont inexistants et il n’y aura jamais de vaisselle sale dans l’évier – et ils ne resteront pas non plus sur la grille de séchage pendant longtemps, car tout sera bientôt rangé. La décoration de la Vierge est soigneusement pensée pour maintenir l’ordre.

Kg

Les Balance recherchent la combinaison parfaite de beauté et de confort. Ils aiment la douceur et les couleurs délicates, les meubles cosy et surtout l’équilibre. Chaque détail se combine avec un autre, et rien n’est exagéré ou extravagant. Parmi tout le zodiaque, ceux qui s’inspirent le plus des tendances de la décoration sont les natifs de la Balance, car ils aiment avoir l’avis d’experts avant de risquer un changement plus audacieux. Les objets préférés pour décorer la maison des Librans sont ceux qui évoquent la joie et la tranquillité.

Scorpion

Les natifs du Scorpion aiment beaucoup le confort. La décoration doit avant tout faire de votre maison un environnement dans lequel ils se sentent bien. Les meubles et autres objets ne suivent pas un style spécifique, tant qu’ils sont agréables et confortables. Les scorpions ont tendance à préférer les couleurs sombres, mais ils aiment le contraste du noir et du blanc. Des objets qui évoquent discrètement des souvenirs font également partie du décor. Le quatrième est la zone la plus importante pour les Scorpions, car c’est leur sanctuaire.

Sagittaire

Pour les Sagittaires, la décoration doit être inspirante, apporter joie et bien-être. Des couleurs vives et des objets innovants sont essentiels. Ils donnent également beaucoup de valeur à l’espace et peuvent diminuer la quantité de meubles si cela signifie plus d’espace de circulation. Les natifs du Sagittaire réussissent bien avec les projets de type bricolage (faites-le vous-même), car ils peuvent libérer votre créativité. Ils apprécient également l’aspect pratique, ils devraient donc miser sur des meubles fonctionnels, en particulier ceux qui sont faciles à nettoyer et à organiser.

Capricorne

Les Capricornes apprécient l’aspect pratique. Ils apprécient les environnements organisés et préfèrent les couleurs sobres, comme les tons verts et terre. Des meubles fonctionnels et des armoires à des emplacements stratégiques sont essentiels. Les natifs du Capricorne ont tendance à conserver de nombreux objets, parce qu’ils étaient importants un jour ou parce qu’ils apportent des souvenirs spéciaux, mais comme ils ne sont pas sentimentaux, ils ne les laissent pas à la vue. La décoration pour eux doit véhiculer du sérieux et chaque élément doit être choisi afin de s’intégrer parfaitement avec le reste.

Aquarium

Pour les Verseaux, la décoration est synonyme de modernité. Les natifs de l’enseigne s’intéressent à toutes les nouveautés de la région et leur maison a toujours un mobilier ou un accessoire créatif et innovant. Mais ils apprécient aussi le confort, car ils aiment accueillir des amis à la maison. Dans ce cas, la simplicité va bien, du moment qu’elle est accueillante. Toutes les nuances de bleu sont les bienvenues dans la maison du Verseau, ainsi qu’un éclairage naturel et une bonne circulation de l’air. Les fenêtres nécessitent des rideaux de matériaux légers.

Poisson

La maison des Poissons doit être accueillante. Le signe des rêveurs demande un lit très confortable et une chambre décorée chaleureusement. Les bougies, les plantes et les décorations qui attirent l’énergie positive sont essentielles pour les indigènes Poissons. Les couleurs douces, claires et gaies sont idéales, mais avec quelques détails sombres, pour apporter de la vivacité. Cela vaut la peine de remplir la maison d’objets qui provoquent inspiration et légèreté, car les Poissons apprécient différents stimuli et n’insistent pas pour suivre un seul style dans la décoration.