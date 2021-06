Découvrez comment la famille royale honore le prince Philip à l’occasion de son 100e anniversaire

Deux mois après sa mort, la famille royale britannique rend hommage au prince Philip, qui aurait eu 100 ans jeudi, avec des publications et des photos sur Instagram mettant en valeur une fleur qui porte son nom.

Le prince William et son épouse, Catherine, duchesse de Cambridge, ont honoré Philip avec une paire de photos mettant également en vedette la reine Elizabeth II.

« En souvenir de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg, à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire », ont-ils écrit à côté de photos de la reine, qui a reçu la rose en l’honneur de son défunt mari de la Royal Horticultural Society.

«La semaine dernière, la reine a reçu une rose du duc d’Édimbourg de @the_rhs, dont Sa Majesté est la patronne. Nommée en la mémoire du duc, la rose est plantée dans le jardin de la terrasse est du château de Windsor.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a expliqué : « La nouvelle rose commémorative rose foncé de Harkness Roses a été officiellement nommée en mémoire de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg.

En rapport

« Présentée à la reine par le président de la Royal Horticultural Society, Keith Weed, la rose a depuis été plantée dans la bordure de roses mixtes du jardin East Terrace au château de Windsor. Le duc d’Édimbourg a joué un rôle important dans la conception de la jardin ayant restructuré les parterres de fleurs et commandé une fontaine de lotus en bronze qui figure au centre du jardin. »

La reine, qui honore son mari depuis sa mort en portant une broche qu’il lui a offerte en 1966, a un lien étroit avec les fleurs. Tout au long de leur mariage, par exemple, Philip avait pour habitude d’offrir une fleur à sa femme chaque année le jour de son anniversaire.

Sur Instagram, le compte de la famille royale a également reconnu le cadeau floral, avec un trio de photos. L’une montrait la reine recevant la rose, tandis qu’une autre en montrait un gros plan et la troisième photo montrait Elizabeth tenant un bouquet alors qu’elle se tenait avec son défunt mari.

« La semaine dernière, la reine a reçu une rose du duc d’Édimbourg pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire du duc », a commencé le message.

« La rose a été offerte par @the_rhs, dont la reine est la patronne. Nommée en la mémoire du duc, la rose est plantée dans le jardin de la terrasse est du château de Windsor. En 1956, Son Altesse Royale a fondé le programme @dofeuk Award, qu’il a décrit comme un « kit de croissance à faire soi-même ».

Le message a poursuivi en expliquant que les roses aideront à collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

« Pour chaque rose duc d’Édimbourg vendue, un don sera fait au Fonds pour l’héritage vivant du prix du duc d’Édimbourg », a-t-il déclaré.

« Le Fonds offrira à un million de jeunes de plus, de toutes circonstances et de tous horizons, la possibilité d’obtenir un DofE Award. Chaque rose achetée aidera à établir de nouveaux centres DofE, à approfondir le soutien existant et à former des milliers de leaders et de bénévoles supplémentaires. »

De son vivant, Philip n’était pas enthousiasmé par la perspective d’atteindre le siècle.

« Je ne peux pas imaginer pire. Des morceaux de moi tombent déjà », a-t-il déclaré en 2000, selon l’Express britannique.

La princesse Eugénie a également partagé une photo de son grand-père et de sa grand-mère pour commémorer cet anniversaire historique.

« Je pense à grand-père à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire », a-t-elle écrit.

Clarence House, le compte officiel du prince Charles, a également publié une paire de photos.

« En souvenir du duc d’Édimbourg, à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire », a-t-il commencé avant de décrire chaque image.

« 1 – Le duc transfère son rôle de colonel en chef des fusiliers à la duchesse de Cornouailles, lors d’une cérémonie conjointe au château de Windsor et à Highgrove en juillet 2020 (PA).

« 2 – Le jeune prince Charles accueille son père chez lui après un voyage à Malte en 1951 (PA). »