Découverte du premier «  Jupiter chaud  » sans nuage avec une année de quatre jours dans une enquête sur les exoplanètes

28 janv.2021 18:40:25 IST

Les astronomes ont pu découvrir une exoplanète dépourvue de nuages. Ce n’est que le deuxième du genre à avoir été découvert. Selon les auteurs de l’étude, il s’agit également du premier «Jupiter chaud» sans nuage jamais découvert. Selon un déclaration par l’Université de Harvard, les astronomes du Center for Astrophysics et de Harvard & Smithsonian ont pu détecter la première planète semblable à Jupiter sans nuages ​​ni brume dans son atmosphère observable. Le géant gazier, nommé WASP-62b a été détecté pour la première fois en 2012 à l’aide de l’enquête WASP (Wide Angle Search for Plants) Sud, mais c’est la première fois que son atmosphère est étudiée.

En parlant de cela, l’auteur principal de l’étude Munazza Alam a déclaré qu’il travaillait sur la caractérisation des exoplanètes pour sa thèse, où il prend des planètes découvertes et les suit pour caractériser leurs atmosphères. Selon la déclaration, WASP-62b est à 575 années-lumière et environ la moitié de la masse de Jupiter de notre système solaire. Cependant, contrairement à Jupiter, WASP-62b effectue une rotation autour du soleil en quatre jours et demi. Jupiter prend 12 ans. Comme il est si proche de l’étoile, comme on le voit par sa brièveté marquée en période de rotation, on l’appelle «Jupiter chaud».

Alam a surveillé WASP-62b alors qu’il balayait trois fois devant son étoile hôte, faisant des observations qui peuvent détecter la présence de sodium et de potassium dans l’atmosphère de la planète.

Selon les chercheurs, bien qu’il n’y ait aucune preuve de potassium, la présence de sodium était claire et l’équipe a pu voir la ligne d’absorption complète du sodium à leur date. Des nuages ​​ou de la brume auraient obscurci la signature complète du sodium, a expliqué Alam, ajoutant que « ceci est la preuve que nous voyons une atmosphère claire. »

Les résultats ont été publiés ce mois-ci dans le Lettres du journal astrophysique.

