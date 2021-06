Décollage accordé pour le programme spatial Kerbal sur PS5, à venir cette année

Une version PlayStation 5 de Kerbal Space Program: Enhanced Edition est actuellement en développement, a confirmé Squad. Avec le décollage prévu pour cette année, tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 bénéficieront d’une mise à niveau PS5 gratuite. La nouvelle coïncide avec le 10e anniversaire de la série, qui s’est maintenant vendue à plus de cinq millions d’exemplaires du jeu original dans le monde.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition sur PS5 fonctionnera à 1440p et arborera un « framerate amélioré, des shaders avancés, de meilleures textures et des améliorations de performances supplémentaires ». Il y aura même un support pour la souris et le clavier sur les consoles. Le chef de la production, Nestor Gomez, a déclaré : « Ce fut un voyage incroyable avec Kerbal Space Program. Nous sommes très reconnaissants envers notre communauté alors que nous célébrons cette étape monumentale du jeu qui fête ses dix ans. Kerbal Space Program Enhanced Edition bénéficie de la les avancées du nouveau matériel, et nous sommes ravis d’offrir aux joueurs une expérience rafraîchie et raffinée avec cette version. » 39,99 € est le prix que vous paierez si vous ne possédez pas déjà le jeu.

Le communiqué de presse rend également un peu service au Kerbal Space Program 2, qui devrait maintenant arriver l’année prochaine. Il sortira pour PS5 et PS4, mais c’est tout ce que nous avons en ce qui concerne les détails solides. Construirez-vous une fusée spatiale sur PS5 ? Commencez dans les commentaires ci-dessous.