Décès du producteur de musique et auteur-compositeur Jim Steinman

Aujourd’hui, nous avons appris le décès du légendaire producteur et compositeur Jim Steinman, à l’âge de 73 ans. On se souvient de Steinman, parmi de nombreuses autres réalisations, pour son travail avec « Bat Out Of Hell », un album de 1977 qui s’est vendu à près de 50 millions d’exemplaires dans le monde, et dont la chanson éponyme a été l’un des plus grands succès de sa carrière. chanteur Meatloaf.

Selon Deadline, Steinman est décédé subitement ce lundi 19 avril dans l’état du Connecticut, bien que les causes de sa mort n’aient pas été révélées. Originaire de New York, Steinman a été auteur-compositeur, parolier, producteur de disques, arrangeur, pianiste et chanteur occasionnel.

Steinman a produit avec Meatloaf sa trilogie « Bat Out Of Hell », qui a été publié dans une période de près de dix ans entre chacune de ses livraisons, en plus de collaborer sur l’adaptation au théâtre musical. Il a également fait des collaborations fructueuses avec des artistes tels que Céline Dion, Barbara Streisand, Air Supply et Bonnie Tyler.

« Total Eclipse Of The Heart », une puissante ballade rock que Bonnie Tyler a interprétée aux côtés de l’Electric Light Orchestra, fait partie des nombreuses chansons que Steinman a interprétées tout au long de sa carrière, ainsi que « Holding Out For A Hero », une autre chansons à succès interprétées par Tyler pour le film « Footloose » de 1984.

Avec Céline Dion, il a contribué à la composition de «It’s All Coming Back To Me Now», tandis que pour le duo australien de soft-rock Air Supply, il a interprété ce qui, à ce jour, est considéré comme sa performance la plus importante: «Making Love Rien du tout « .

À travers une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Bonnie Tyler a partagé quelques mots à l’égard de Steinman, qu’elle considérait encore aujourd’hui comme un ami et son mentor musical: «Jim a écrit et produit certaines des chansons rock les plus emblématiques de tous les temps. privilégié d’en avoir reçu certains ».

Tyler souligne qu’il y a eu deux albums qu’elle a fait avec Steinman, bien qu’au départ son label ait soulevé des doutes quant à la volonté du compositeur de travailler avec elle, se sentant reconnaissante que ce ne soit pas le cas. Steinman aurait également travaillé en 1993 avec le producteur de théâtre Andrew Lloyd Webber dans la comédie musicale « Whistle Down the Wind ».